Bouřlivák Řepka vyměnil celu za sektor na Letné. U bídy Sparty trpěl ještě víc!

Tomáš Řepka se dostavil k soudu, který ho poslal na půl roku do vězení s ostrahou za porušení podmínky z minulosti. • Blesk

Legenda, srdcař i odpadlík a škůdce! To vše v jednom je pro rudou obec Tomáš Řepka (46). Zjevil se na hanebně projetém mači s Libercem (0:2) a mohl se kasat: „Nadávám právem!“

Bouřlivák »Řepa« vyměnil pryčnu vězeňské cely na Borech za sedačku v sektoru A19 na Letné. Trpěl tam možná víc než v šatlavě.

Dorazil s láskou Kateřinou Kristelovou (40). Fotil se s těmi, pro něž je pořád modla, vyšlapal schody ke stánku, stoupl si do fronty a pak chvíli pátral po svém fl eku na ochozu. Na otázku Blesku: „Tomáši, jak tipujete výsledek?“ nejprve zabručel: „Nebudu tipovat,“ ale pak mu to přece jen nedalo a prohodil: „Dva nula pro Spartu.“

Jenže to by musel mít místo černých brýlí růžové! Přes ty tmavé viděl děs! Jeho následovníci totiž předvedli impotentní kopanou bez šťávy, bez hrdosti, bez sebevědomí a bez hlavy a paty. Borci od Nisy jim dali na frak ve všem. Tak se z Řepkova kverulantského psaní o bídě současné Sparty, do něhož se pustil na sociální síti minulý týden, stalo v sobotu večer trefné láteření.

„Současné dění ve Spartě je pro mě zlý sen. Jak z hráčského hlediska, tak z hlediska managementu. Spartu jsem zažil jako elitní klub, který si každý hráč musel zasloužit, odmakat a každý, kdo v něm byl, si toho vážil! Teď to necítím,“ vyťukal do klávesnice »Řepa«. „Nespokojenost fanoušků je dlouhodobá a na místě. Nesmyslní hráči, neadekvátní platy, nulová bojovnost a dravost v zápasech. Není to podívaná, chybí jediný rebel. Pak není divu, že koukáme Slavii a Plzni na záda,“ vypral Tomáš současné Letenské i bez namáčení.

A po sobotní ostudě Řepka na Instagramu napsal: „Zlo!!!! Z dnešního zápasu jsem zklamanej.“ Ti, co při blamáži se Severočechy hulákali z tribun na nanicovaté hráče „Všichni ven“ a na kouče: „Jílek ven“, mu dali za pravdu. Za smutnou sparťanskou pravdu.