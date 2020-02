Řepka se pustil do Sparty: Současné dění v klubu je pro mě zlý sen | iSport.cz

Nejde to, už jsem starej, snažil si udržet nadhled Tomáš Řepka • Michal Protivanský (CNC)

Dlouhodobě špatné výsledky Sparty ještě podtrhlo nepovedené herní soustředění ve Španělsku, takže frustrace mezi fanoušky letenského klubu narůstá. Cítí to i bývalý kapitán rudých Tomáš Řepka, který svou nespokojenost ventiloval prostřednictvím dlouhého statusu na Instagramu, kde se opřel do hráčů i šéfů klubu. „Současné dění ve Spartě je pro mě zlý sen,“ vypálil bývalý reprezentant.

Po podmínečném propuštění z vězení je Tomáš Řepka na Instagramu hodně aktivní, jeho prostřednictvím komunikuje se svými příznivci na různá fotbalová témata. Nejvíc se, vzhledem ke své minulosti, věnuje logicky Spartě. A právě na její adresu zveřejnil rozsáhlý – a poměrně ostrý status.

„Současné dění ve Spartě je pro mě zlý sen. Jak z hráčského hlediska, tak z hlediska managementu. Spartu jsem zažil jako elitní klub, který si každý hráč musel zasloužit, odmakat a každej, kdo v něm byl, si toho vážil!!! Teď to necítím. Nespokojenost fanoušků je dlouhodobá a na místě. Nesmyslní hráči, neadekvátní platy, nulová bojovnost a dravost v zápasech... Není to podívaná, chybí jediný rebel. Pak není divu, že koukáme Slavii a Plzni na záda,“ rozjel se Řepka, který zmínil i přístup Sparty ke svým bývalým legendám, mezi které se evidentně počítá.

I přesto, že se veřejně přiznal k tomu, že v sezoně 2011/12 úmyslně už jako hráč Českých Budějovic pomohl k výhře Liberci, který se tehdy přetahoval zrovna se Spartou o titul.

„Za zmínku stojí i nepochopitelný chování klubu k legendám, což zdaleka není jenom ke mně. Ať už nemusíme současnýmu vedení jakkoliv vyhovovat, jsme to MY, kdo za klub dýchal. Jmenovat kluky konkrétně nechci, ale přístup k nám je něco neskutečnýho až zvrácenýho,“ píše Řepka.

„Když jsem byl pozvanej jako čestný host na zápas Fiorentiny s Neapolí, zažil jsem tam takovou vstřícnost jak od vedení, tak fanoušků, která mě po šestnácti letech rozsekala. Včetně potlesku a chorálů. Stejně tak to bude, věřím, ve West Hamu, kam se chystám. Na Spartu jsem si šel v lednu koupit permanentku. A můžu být rád, že mi ji prodali. Budu Vás zdravit ze sektoru A19 a doufat, že se něco změní a moje jméno bude konečně fanoušky trochu zapomenuto a nebudete mě žádat, ať se jako veterán vrátím.“

Je evidentní, že Řepka vůči Spartě přitvrdil – a to zřejmě i z marketingových důvodů. Na Instagramu totiž inzeruje své besedy, na kterých chce s publikem debatovat o fotbale i svém pobytu za mřížemi. A logicky tak potřebuje, aby každý jeho příspěvek vyvolal co největší ohlas a měl co největší zásah.