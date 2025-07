Můj sen? Zahrát si s oběma bráchy v jednom klubu, říká Tomáš Zohorna, posila Komety

Už na konci února měl všestranný útočník Tomáš Zohorna jasno, že po sezoně půjde do Komety. Několikátému vábení brněnského klubu už neodolal. Následně pečlivě monitoroval jeho velkou jízdu play off až ke zlatu. Poslední bitvu v Pardubicích viděl z tribuny osobně a po zápase mohl pogratulovat bratrovi Hynkovi. Teď je součástí mistrovské party i on. Nejen o ní mluví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Co vím, měl jste o novém angažmá celkem brzy jasno. O vašem přestupu jsme referovali už v zimě.

„Když přišla výměna z Pardubic do Budějovic, musel jsem trošku překopat život a plány do budoucna. Někdy po Vánocích se začalo řešit, co a jak dál. Končila mi smlouva, ale pořád mám chuť pokračovat. Ani nemám nějaké velké zdravotní problémy. Hledal jsem klub, který o mě bude mít velký zájem a bude to pro mě mít smysl. Na konci února jsem se domluvil s Kometou.“

Což je v sedmatřiceti letech skvělá štace, že?

„Hokejově už nejsem nejmladší, ale nekoukám úplně na věk, ale na to, jak se cítím. Jakmile dojde