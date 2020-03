Bylo to super! • Martin Hašek (Sport)

Poslední rozloučení proběhne v pražském Strašnickém krematoriu na konci týdne. Vzhledem k omezením spojených s karanténou a stavem nouze se ho zúčastní jen pozvaní. Vysílat by ho však měla Česká televize. „Hudbu si paní Dana vybrala, zahraje i folklorní soubor Ondráš. V rakvi bude oblečena v olympijském saku, v jehož kapse bude mít část zpopelněných ostatků manžela Emila, což bylo její přání,“ prozradila Ivana Roháčková z armádní Dukly.

Mše v Břevnovském klášteře, jak si olympijská šampionka vysnila, proběhne, až padnou omezení spojená s koronavirem. V září by pak její ostatky měly být uloženy v Rožnově pod Radhoštěm, kde od roku 2000 odpočívá její »Ťopek«.

Malebnému místu okolo rožnovského kostela svaté Anny se říká Valašský Slavín. Za zídkou s nápisem „Číslo poslední“ najdete hroby slavných Valachů včetně skokana na lyžích Jiřího Rašky, diskaře Ludvíka Daňka nebo vytrvalce Emila Zátopka. A právě po boku svého milého bude navždy odpočívat také paní Dana, která si spolu s Emilem tohle místo zvolila záměrně.

„Hrozně se nám tady líbilo, na podzim byly nádherně zbarvené stromy,“ vzpomínala Zátopková na moment, kdy si se svým manželem byli skanzen prohlédnout. „Tehdy tady hrála cimbálová muzika a bylo hodně lidí. Šli jsme se podívat do zdejší kapličky, kolem níž je několik hrobů. Bylo to tak pěkné, že jsme si řekli: Tady by se dobře spinkalo,“ dodala.