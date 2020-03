Jak se olympijská plavkyně připravuje, když jsou všechny bazény zavřené?

„S tréninkem je to teď výrazně složitější. Připravujeme se na suchu (běh, posilování, airbike), do vody se bohužel nedostaneme. Já jsem zkoušela kontaktovat i různé soukromníky, kteří mají bazén třeba na zahradě.“

Uspěla jste?

„Našla jsem bazény, které mají 10 nebo 12 metrů a jednu dráhu. Takže když bude nejhůř, tak tam alespoň na chvilku skočím.“

Uplavat v desetimetrovém bazénu dva kilometry bude asi docela na hlavu..

„Bude to hodně náročné, ale všechno je lepší než nic. Dá se plavat na gumě, proti odporu na místě, kopat nohama do stěny, něco vymyslet jde. Ale točit i s obrátkami několik bazénů v kuse nebude úplně příjemné.“

V jaké fázi přípravy teď vůbec jste?

„Velkou práci jsem už udělala, naštěstí jsem stihla dvě velká soustředění. Ale příprava pokračovat musí. Týdenní výpadek se dá, ale kdyby to měl být měsíc, je to výrazné ovlivnění sportovní výkonnosti.“

Měly by se podle vás olympijské hry konat v letošním roce?

„Pro mě je hodně těžké na to odpovídat. Byla bych ráda, kdyby se konaly, ale jsem zaujatá i kvůli svému věku. Pokud by to situace dovolovala a my přímo v Japonsku před vstupem do olympijské vesnice strávili nějaký čas v karanténě, aby to bylo bezpečné, tak proč ne. Na druhou stranu je to pořád jen sport, lidi na tento virus umírají. Svět se potřebuje dát zdravotně i celkově dohromady. Letošní olympiáda by asi byla spíše hektická a nebyl by to ten svátek sportu, jaký by měl být. Někdo si může říct, že jsem hrozná blbka, když řeším v téhle situaci nějaké plavání, ale pro mě je to zdroj obživy.“

Naznačujete, že se vaše kariéra pomalu chýlí ke konci. Hry budou příští rok, pojedete?

„Budu o tom muset dlouho přemýšlet. Počítala jsem s tím, že dojedu letošní rok a ten příští už bude volnější. Připravovat se na olympiádu dva roky po sobě je mentálně hodně obtížné. Je to hodně stresující situace.“

Dotkne se vás to i po finanční stránce?

„Zatím nevím. Nikdo z mých partnerů se mi zatím neozval, pořád je to dost čerstvá záležitost, ale nejspíš se nás to dotkne.“

Je to věštění z křišťálové koule, ale co čekáte od následujících týdnů?

„Doufám, že lidi se budou chovat zodpovědně, budeme nosit roušky, budeme co nejvíce času trávit doma. Pak by se mohlo všechno zklidnit, nám se otevřou bazény a podnikatelská činnost se vrátí do starých kolejí. A doufám, že olympiáda bude v původním termínu.“