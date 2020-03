Tribuny bez diváků … Co dalšího je krutou realitou současnosti? | iSport.cz

Co teď?

Aktuálním stavem je téměř celosvětové umlčení sportu, izolace, karanténa a někde chvilkově emoce, panika. To všechno jsou slova, jejichž četnost se šíří naším současným světem a nikdo zatím nezná odpovědi na všechny ty otázky – kdo, jak a hlavně, kdy to skončí? Snad tedy zítra až skončí karanténa? A skončí vůbec?

Jaké jsou možnosti?

V zásadě jsme už v titulku naznačili, že problémy nechodí po horách, ale po lidech a že zavřené stadiony, zrušené zápasy, utkání, kvalifikace na olympiádu, že to všechno je výsledkem gradujících restrikcí. Všechny ty zákazy a příkazy však nejsou to jediné, co nás postihuje. Milujeme sport a teď na jaře víc než kdy jindy máme příležitost uklidnit života shon a trochu víc se zaměřit na sebe. Jenže sport v České republice vymizel i z osobních životů. Jestli můžeme něco poradit, cvičte alespoň doma. Zvedejte svou partnerku, manželku, milenku, pokud je ve zvedatelné kategorii, myjte rychle nádobí, choďte dlouhé minuty nahoru a dolů po schodech, bruslete v ponožkách na linu jako Sáblíková, nebo vyběhněte do lesa, kde budete sami a kde být ještě můžete, prostě makejte, Váš imunitní systém to potřebuje!

