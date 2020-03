Basketbal je zpátky, fanoušci se těší na hvězdy v akci. Kde? V Číně! | iSport.cz

Sportovní zápasy? V dohledné době na ně můžete kvůli koronaviru zapomenout. Ligy po celém světě jsou přerušené, velké akce se odkládají nebo rovnu ruší, nad pořádáním olympijských her se vznáší čím dál větší otazník. Ale přece: jedno sportovní odvětví už se brzo znovu rozběhne. Basketbal. A navíc v Číně: tedy v zemi, z níž se nákaza do celého světa rozšířila.

„Basketbal nikdy nebyl důležitější než teď. Svět ho potřebuje,“ napsal na svůj instagramový účet Jeremy Lin. „Právě jsem přistál v Pekingu, abych dokončil sezonu. Bylo skvělé makat dva měsíce v tělocvičně, ale basketbal je zpátky,“ dodal rozehrávač, kterému let ze San Francisca, kde bydlí, trval 40 hodin. V Číně ho teď čeká 14 dnů karantény – a pak už společné tréninky s Peking Ducks a také zápasy.

Čínská liga CBA, která byla přerušena na konci ledna, by mohla pokračovat v polovině dubna. Jak? To ještě není jisté. Hovoří se o zredukované základní části a následném play off: všechny týmy by hrály v jednom či dvou městech a bez diváků.

„Jsem připraven makat dalších 14 dnů doma a pak se připojit ke svým spoluhráčům,“ těší se na karanténu Lin, který v uplynulé sezoně slavil titul v NBA coby člen Toronto Raptors a v tomto ročníku patří k největším hvězdám CBA s průměry 24,2 bodu, 5,8 doskoku a 5,8 asistence na utkání.

Ve 20 čínských ligových mužstvech hraje kolem čtyř desítek zahraničních basketbalistů a kluby očekávají, že se postupně zapojí do přípravy na dohrání CBA. Kromě Lina už se do Číny, kde koronavirová nákaza pomalu odeznívá, vrátili další bývalí hráči NBA jako Ty Lawson, Ekpe Udoh, Donatas Motiejunas nebo Sonny Weems.

Zbytek světa si bude muset ještě počkat.