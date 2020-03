Dominik Kubalík by podle předpokladů měl po sezoně zamířit do Chicaga • Michal Beránek (Sport)

Nedávno jste se vrátil z Ameriky. Byla cesta hodně hektická?

„Jakmile přišla zpráva, že můžeme jet domů, snažili jsme se s přítelkyní a psem vrátit co nejdřív. Hledali jsme let, který by nebyl přes Itálii a další rizikové země. Na nic jsem nečekal z obavy, že se to uzavře úplně. Měli jsme se vrátit přes Amsterdam, jenže let do Prahy nám zrušili. Nakonec jsme přestupovali v Madridu, což taky nebylo úplně dobré. Naštěstí jsme se však dostali domů a jsme v karanténě.“

Zvažovali jste v Chicagu zůstat?

„Takhle dlouhý čas chci trávit doma u rodiny. Sice se s ní vidět nemůžeme, ale snad se situace brzy začne uklidňovat. Tady se vše řeší víc než v Americe a lidi to berou vážně. I na letišti byl personál ve skafandrech. (úsměv) Nějaký pán nám hned po výstupu z letadla dával instrukce, co dělat.“

Cítil jste v USA paniku?

„Sháněli jsme hlavně toaletní papír, který prostě zmizel. Kvůli situaci v Evropě se tam panika začínala trochu prohlubovat, i když roušky tam nenosí. V obchodech však od sebe lidé stáli dál a skupovali různé věci.“

Jak trávíte čas v karanténě?

„Koukáme na televizi, chodíme ven se psem a jsme doma. Vlastně stejně jako v Chicagu. Sem tam se potkám s bráchou, bydlíme vedle sebe, vždy si popovídáme na terasách. Přítelkyně zase šije roušky a jedeme pecky.“

A hraní na playstationu?

„První dny jsme vybalovali věci a dávali to doma dohromady. Teď už se ale chystám i na konzoly, v plánu jsou také seriály nebo karty. Sice jsem rád doma, ale člověk si to představuje trochu jinak. Po sezoně chci vidět své blízké, ale ve finále jsme jen ve stejném časovém pásmu.“

Plánujete se nějak udržovat v kondici?

„Jen válet u televize se nemůžu, ale zatím jsem o tréninku nepřemýšlel. Na cvičení tu nemám místo, žádné činky tu také nejsou. Pokud to bude v pořádku, rád bych se proběhnul. A jinak můžu maximálně dělat kliky na terase.“ (smích)

Překvapilo vás, že v jedné chvíli se všechny soutěže hrály, pak najednou utrum v Evropě, kterou následovala NHL?

„Dokud to nepřijde, nevěří tomu. Byl jsem zrovna doma, měl jsem před odjezdem na zápas, když jsem zjistil, že se v Česku zavírá všechno možné. Po utkání jsme se dozvěděli, že se přerušila NBA. Myslel si, že se nás to týkat nebude a druhý den to stejné nastalo v NHL.“

Co bylo pak?

„První informace byla, že se uvidíme za 14 dní. Od té doby se denně něco řeší, jak by to mělo pokračovat. Jenže nyní jde hokej na druhou kolej, nedá se nic dělat. Zdraví je přednější, takže hokej bude nějakou dobu asi jen na playstationu.“

Mrzí to i z důvodu, že se vám skvěle dařilo?

„Jasně, chtěl bych být na ledě pořád a hrát. Doufám, že sezona ještě bude pokračovat…“

Zatím jste svůj první rok v zámoří a nastřílel jste už 30 gólů. Čekal jste to?

„Cílem bylo udělat tým. Věřil jsem, že jsem připravený. Když se to povedlo, ulevilo se mi. Ze začátku to nebylo ono, dobré zápasy střídaly horší. Podepsalo se na tom hodně cestování, utkání jdou rychle za sebou, což jsem nikdy nezažil. Než jsem si našel cestu, co dělat a co ne, chvíli to trvalo.“

Pak se vše otočilo. Dokonce jste překonal v nováčkovské sezoně Jaromíra Jágra, který dal 27 branek. Jen dva zásahy chybí k nejlepšímu Čechovi Petru Klímovi. Těší to?

„Hodně lidí se mě na to ptalo. Jenže je velký rozdíl, pokud to někdo dokázal v 18 nebo 19 letech, nebo když tam jde v 24. Já sebe nebral úplně jako nováčka, prošel jsem si nároďákem i švýcarskou ligou. Je sice krásné, pokud se mé jméno skloňuje s Jágrem či Klímou, ale v mém věku tomu nedávám takovou váhu.“

Přesto za Calder Trophy pro nejlepšího nováčka byste se nezlobil.

„Naštvaný bych rozhodně nebyl.“ (smích)

Pokročili jste s novou smlouvou?

„Nějaké oťukávání probíhá, ale kvůli současné situaci se jednání na chvíli asi zastaví. Ani manažer neví, kdy a jestli se sezona dohraje. Nemáme ani žádný termín, do kdy kontrakt vyřešit, data se totiž budou posouvat. Ani na to nespěchám, zájem o podpis je oboustranný.“

V Chicagu byste rád zůstal, že?

„Moc rád. Hezké město, na zápasy chodí 21 tisíc fanoušků. Navíc jsme si tam s přítelkyní a s naším psem Rockym zvykli.“