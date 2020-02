Továrna na dokonalost: proč si NHL podmaňují mladí zadáci ze Švédska? | iSport.cz

Nicklas Lidström - Nejlepší zadák moderní doby a jeden z nejlepších vůbec. Je spojený s Detroitem, nikdy se mu nestalo, že by si nezahrál play off NHL. • Michal Beránek (Sport)

Rasmus Sandin v souboji s dalším nováčkem Jesperem Boqvistem z New Jersey • Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Švédská továrna na kouzelné obránce chrlí do NHL slušnou dávku svých pokladů. Stal se z toho trend. Když na draftu tým hledá beka pro první kolo, prst se často zabodne do Skandinávie. Přesněji tam, kde mají na modré vlajce žlutý kříž. Za posledních pět let prošlo prvním kolem dvanáct mladých zadáků ze Švédska. Šablona? Vlastně je vidět docela dobře. Nezmatkují, v osmnácti letech zvládnou hrát dospělý hokej, jsou kreativní i pohybliví. V Torontu si hýčkají další klenot Rasmuse Sandina.

Seděl v prázdné šatně v Nashvillu a pózoval novinářům s pukem za první gól v NHL. Neuplynul ani měsíc od chvíle, co se Rasmus Sandin vrátil z bronzového MS juniorů v Česku. Toronto ho neposlalo na farmu, ale rovnou ho nechalo nahoře. „Do konce života na tohle asi nezapomenu,“ šťastně vyprávěl.

Komentátoři za mořem se předháněli v co nejpřesnějším popisu jeho gólové oslavy. Zkrátka děsně křičel. Nebo ne, spíš řval. „Měl jsem hodně snů o tom, jak budu svůj první gól slavit. Ale myslím, že nic z toho jsem neudělal. Teda kromě toho křiku,“ culil se Sandin.

Je dalším v řadě hokejově vyspělých mládenců ze severu Evropy. Pokud chcete mít v týmu obránce, který dovede velké věci, zásadně vybírejte ve Švédsku! Vidíte, jak se generace už posunuly. Börje Salming je ten chlápek z muzea. Ne, teď severská mládež obdivně nevzhlíží ani k Nicklasi Lidströmovi, toho možná už ani neviděla pořádně hrát. Má jiné bohy, kteří z Lidströma vyšli, a on vyšel ze Salminga.

„Máme Hedmana, Karlssona, Ekmana-Larssona, Klingberga a další kluky. Každý z nás se na ně dívá a bere si od nich to nejlepší do své hry,“ říká Victor Söderström, jeden z kategorie: „Jsem ze Švédska, jsem obránce a můžu to dotáhnout hodně daleko.“

Při posledním draftu si ho jako celkové číslo 11 vybrala Arizona a on o svých vzorech vyprávěl pro ESPN: „Ti chlapi, které jsem jmenoval, jsou podle mě důvod, proč máme teď tolik dobrých mladých obránců.“

Když byl s takovým pohledem konfrontovaný Hedman, dost ho názor mladšího kolegy potěšil: „Tomu dávám velkou váhu a moc to pro mě znamená.“ Sám vidí, jak se dá s nadsázkou říct, že z výrobní linky vyjíždí jeden klenot za druhým. „Ti kluci jsou připraveni hrát NHL hned. No, a v lize máme už dva Rasmuse, Dahlina (Buffalo) a Sandina (Toronto), Adam Boqvist už zase hraje v Chicagu,“ vypočítával.

Když se vrátíme zpátky k Sandinovi, tak se o něm říká, že nemá o moc menší dovednosti než celková jednička draftu 2018 Rasmus Dahlin. Jen nabere nějaké svaly a NHL je jeho. „Prostě přišel nahoru a hraje tak, jak je zvyklý. Jen se podívejte, jak si věří na puku, kterým dělá ty svoje malé věci,“ říká o něm William Nylander pro nhl.com. Přidává se i zkušený parťák z defenzivy Jake Muzzin: „Na puku je strašně chytrý. Je hrozně dobře připravený na tak mladého chlapa.“

Švédský obránce je v hokejovém světě už pojem. Takže na severu přesně pochopili, jak nachystat hráče pro NHL? Ono je to možná jinak. Jeden z pohledů na výchovu hráčů ve Skandinávii totiž říká, že zásadní je, jak se liga přiblížila švédskému hokeji, ne naopak.

„Naši mladí kluci skvěle bruslí, hrají už teď dobře dozadu, k tomu mají velmi, ale velmi vysoké individuální dovednosti. Zase všechno posouvají na další úroveň, nám, starším hráčům, se na to dívá moc hezky,“ komentuje nastupující generaci Hedman.

„Podle mě každý tým ve Švédsku stojí o to, aby se jeho obránci zapojili do útočné fáze,“ vidí třeba jasné pravidlo Söderström. Brzy může být velkou hvězdou Sandin, i proto, že Toronto do defenzivy výrazné hráče pořád hledá. „Samozřejmě, že má dovednosti na vysoké úrovni, to asi ani jinak nejde. Ale pro mě je nejvíc, jak hokej vnímá, jak ho cítí,“ charakterizoval ho pro Sportsnet spoluhráč Jason Spezza.

Šel i víc do podrobností: „Když jste volní, nahraje vám, když nejste, poradí si hned jinak. Tohle jsou věci, které se úplně naučit nemůžete. Když navíc ale podobné vlastnosti vidíte na takhle mladém hráči? Je to velký příslib. Fyzicky na tom postupně bude lépe, to přijde s věkem, bude i sebevědomější. Ale hokejového myšlení si všimnete hned.“

Armáda švédských beků prostě táhne a nemělo by se na tom nic měnit. „Platí, že když chcete hrát NHL už jako mladý hráč, musíte zvládat její rychlost. Potřebujete hrát proti Connoru McDavidovi, zůstat u něj, nebo se o to aspoň pokusit,“ usmál se Hedman.

Nejslavnější švédští beci v NHL

Börje SALMING

v NHL: 1973-1990

kluby: Toronto, Detroit

zápasy: 1148

body: 787 (150+637)

Když naskočil do NHL, jako by měl na sobě terč. Hele, Švéd. Hele, toho musíme seřezat. Soupeři po něm šli, štvalo je, že je Evropan, chtěli mu dokázat, jak je měkký. Nedokázali. V brutálních 70. letech i on ukázal tvrdé pěsti a v Americe zůstal. Byl první evropskou hvězdou NHL, byl silný do útoku, tvrdý před vlastní bránou. „Když moje generace vyrůstala, byl pro nás největší hrdina,“ přiznal Nicklas Lidström. Dvakrát mu těsně utekla trofej pro nejlepšího beka NHL. Toronto dres s číslem 21 vyřadilo ze své sady.

Nicklas LIDSTRÖM

v NHL: 1991-2012

kluby: Detroit

zápasy: 1564

body: 1142 (264+878)

Hezky to vychází. Salming v NHL skončil v roce 1990, když odešel na jeden rok do Detroitu. Sezonu po něm nastoupil do klubu Lidström, jeden z nejvýraznějších beků historie NHL. Patřil do silné party Red Wings, čtyřikrát vyhrál Stanley Cup, sedmkrát se stal nejlepším obráncem ligy. Poznávací znamení? Chytrý, elegantní, ofenzivní. Právě on byl velkým vzorem pro Hedmana, Karlssona a spol. Být jako on znamenalo být dokonalý. „Rozhodně patří vedle hráčů jako Orr, Bourque a Robinson mezi nejlepší obránce historie,“ poznamenal Wayne Gretzky.

Nicklas Lidström - Nejlepší zadák moderní doby a jeden z nejlepších vůbec. Je spojený s Detroitem, nikdy se mu nestalo, že by si nezahrál play off NHL. • Foto Michal Beránek (Sport)

Ulf SAMUELSSON

v NHL: 1984-2000

kluby: Hartford, Pittsburgh, Rangers, Detroit, Philadelphia

zápasy: 1080

body: 332 (57+275)

Z dnešního pohledu byste těžko tipovali, že je to obránce ze Švédska. Nebyl slavný kvůli nahrávkám, gólům a nápadům. Velkou kariéru založil na tvrdosti, nebo spíš brutalitě. Kvůli vysokým nárameníkům dostal přezdívku Robocop, doma mu říkali Tuffe Uffe, tedy tvrďák Ulf. Dvakrát vyhrál Stanley Cup s Pittsburghem, ale mnohem známější je jeho trestní rejstřík. V play off 1991 málem utrhl koleno Camu Neelymu. Jeho úlety se mu vrátily, když ho brutálně sejmul Tie Domi a poslal ho do bezvědomí. Samuelsson posbíral 2453 trestných minut.

Erik KARLSSON

v NHL: 2009

kluby: Ottawa, San Jose

zápasy: 736

body: 603 (135+468)

Dvakrát se stal nejlepším obráncem NHL, na Stanley Cup si nikdy nesáhl. Ale stejně měl na hokej za mořem obrovský vliv. Kvůli tomu, jak hrál, začaly kluby hledat další beky, kteří dovedou něco podobného. I když beky? On je spíš falešný útočník, který do ofenzivy vyráží zezadu. „Určitě jsou nějaké věci, které si od něj můžete vzít. Ale žádný druhý Karlsson na Zemi není,“ jednou uvedl jeho parťák Chris Wideman z Ottawy. Riskuje, někdy to nevyjde. Ale jeho hlavní bonus vždycky spočíval v tom, že s ním na ledě má tým víc šancí, než vznikne požárů před vlastní bránou.

Victor HEDMAN

v NHL: 2009

kluby: Tampa

zápasy: 753

body: 467 (103+364)

Typ obránce, kterého musí milovat každý trenér. Měří skoro dva metry, váží přes metrák. Je tvrdý, ale tak akorát, aby nevysedával pořád na trestné lavici. Skvěle střílí, má dobrý pohyb a dovede hrát s přiměřenou mírou rizika. Navíc patří do role požírače minut, má skvělou kondici, v klidu na ledě vydrží zhruba půl zápasu. „Při jeho rozměrech je fascinující, že udrží rychlost prakticky s kýmkoliv,“ poznamenal brankář Ben Bishop. K absolutní dokonalosti mu chybí už jenom Stanley Cup, což se může povést teď na jaře, Tampa je jedním z hlavních favoritů.