Z jako Zadina. Sázka, pak nejlepší gól! Trenér i parťáci věští obří potenciál | iSport.cz

Zadina proti Canadiens zapsal pátou branku v sezoně a svou vůbec první vítěznou v NHL. „Úžasný zážitek. Hodně moc to pro mě znamená. Myslím si, že to byl doposud nejlepší gól v mé kariéře,“ liboval si v rozhovoru pro klubovou TV Zadina, který se prosadil v čase 56:08 pohotovou střelou z přebrankového prostoru.

A výhra 4:3 proti oblíbenému soupeři z Atlantické divize byla na světě. Red Wings v Little Caesars Areně porazili tradiční kanadský klub i potřetí v letošní sezoně, což se jim povedlo naposledy v ročníku 1971/72. Ještě jedno vzájemné utkání navíc zbývá. Škoda jen, že to takto dobře neštymuje i proti ostatním klubům NHL, s pouhými 11 vítězstvími a 25 body za 44 utkání je Detroit suverénně nejhorším klubem soutěže.

VIDEO: Podívejte se na Zadinův první vítězný gól v NHL

„Dostal jsem skvělou přihrávku zpoza branky a napálil to tam. Ohromně důležitý moment, ale zasloužili jsme si vyhrát. Hráli jsme velmi dobře,“ řekl český útočník, který po povolání z farmy v Grand Rapids Griffins (20 zápasů, 13 bodů) odbruslil za Detroit už 19 utkání (5+6) a proti Montrealu byl dokonce vyhlášen první hvězdou střetnutí.

V posledních utkáních je navíc coby člen druhé elitní útočné formace s Valtterim Filppulou a Lukem Glendeningem nejlépe bodujícím hráčem Detroitu. Proti Montrealu hrál 15 minut a čtyřikrát vystřelil na Charlieho Lindgrena, který zastoupil odpočívají jedničku Careyho Price.

Dvacetiletého českého hráče, kterému v kabině Detroitu nikdo neřekne jinak než „Zí“, pochválil i trenér Jeff Blashill, na kterého zapůsobilo, jak vítězná kombinace vznikla, a charakterizoval na ní Zadinovu proměnu. „Nahodil puk po mantinelu místo toho, aby se pokoušel něco sám vymyslet. Tím jsme získali útočné pásmo a vedlo to ke gólu. Takhle by to pravděpodobně před rokem nezahrál. Spíše by se snažil prosadit sám a chtěl by udělat něco jedinečného,“ ocenil kouč.

Blashill také podotkl, že se Zadina vydal správným směrem. Český útočník si sice v letním kempu nevybojoval místo v základní sestavě, když si ho klub v listopadu vytáhl z farmy, protože potřeboval střelce při zranění Anthonyho Manthy, tak chytil šanci za pačesy.

„Rád střílí góly, ale jsem šťastný, jakou proměnou prošel. Je mnohem lepším hráčem než před rokem. Zaslouží si pochvalu. Určitě je to i otázka sebevědomí, to je v dnešní NHL, ve které jsou týmy i hráči vyrovnaní, ohromně důležitý faktor. Ale je to i o stylu, jakým teď hraje. Vyhrává osobní souboje, díky tomu má častěji puk a je opravdu schopný dávat branky. Jde správným směrem. Nepochybuji, že má před sebou ještě velké zápasy.“

Zadina je pan střelec

Detroit v utkání prohrával 0:2 a 2:3 a pod dvě inkasované branky se podepsal Filip Hronek. U prvního gólu Artturi Lehkonen vystihl u své obranné modré čáry přihrávku českého obránce a prosadil se v oslabení ze sólového úniku. U třetí trefy Hronek srazil přihrávku Victora Meteho do vlastní branky. „Třetí gól dali z ničeho, ale nepřestávali jsme hrát,“ konstatoval Blashill.

Frans Nielsen v 52. minutě druhým gólem v utkání naštěstí vyrovnal. „Byl to nádherný gól, krásně oklamal kličkou brankáře. Musí mě to naučit,“ smál se Zadina, který poté rozhodl. I díky němu si Detroit, nejhorší klub v soutěži, připsal čtvrtou výhru z posledních 24 utkání. „Hrozně moc jsme potřebovali vyhrát a povedlo se. Ukázali jsme, že jsme tady, že nikdy nepřestáváme bojovat a hrát hokej.“

Zadinovi poklonu obratem vrátil i Nielsen. „Na střídačce jsme jeho gól slavili jako šílení, bylo krásné to vidět. “Zí„ byl hodně dobrý, už když nám přišel, teď je ještě o třídu lepší. Je to pan střelec, jistě jste viděli jeho gól v minulém utkání proti Chicagu, má před sebou obrovskou budoucnost.“

„Nejsem vůbec překvapený, všichni teď vidí, co je mladý “Zí„ zač. Na tréninkovém kempu jsme opravdu tvrdě pracovali, a teď se nám naše dřina vrací,“ nechal se slyšet Givani Smith, který stejně jako Zadina začal sezonu v Grand Rapids a proti Montrealu si připsal první bod v NHL, když nahrál na první gól Red Wings.

Inu, trpělivost a píle ovoce přináší.