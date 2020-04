Zdrcený miliardář z ringu: Jeho náctiletá dcera chtěla zabít. Hrozí jí doživotí!

Jeho jmění přesahuje neuvěřitelných 15 miliard korun, to vše by teď ale boxerský šampion Floyd Mayweather (43) nejradši vyměnil za dceřinu svobodu. Mladá Iyanna (19) totiž čelí hrozbě doživotí za katrem!

Vidět svého milého s jinou ženou, to se těžko rozdýchává. Iyanna Mayweatherová však zareagovala tak drsně, že ji to může stát zbytek života za mřížemi!

Když totiž večer přišla do domu svého snoubence a rappera s přezdívkou »NBA Youngboy« (20, nemá nic společného s basketbalovou NBA), načapala ho po boku jeho bejvalky Lapattry (25)! Nejprve z toho byla nevinná »dívčí válka«, když ale Lapattra popadla Iyannu za vlasy a vyhodila ji na ulici, v dceři legendárního boxera, nejbohatšího sportovce světa uplynulé dekády, se probudily jeho animální geny!

Iyanna se prodrala zpátky do rezidence, vběhla do kuchyně, popadla dva velké nože a šla si to s Lapattrou natvrdo vyřídit! „První bodnutí jsem ještě ani neucítila, a už na mě útočila druhým nožem!“ vyprávěla pak vyděšená napadená policistům.

Sama skončila ve špitále, to Iyannu odvezli ihned do vazby. Teď jí za těžké ublížení na zdraví vůči ženě, kterou podle svých slov nikdy předtím neviděla, čeká soud. A byť tatínek Floyd najme dcerušce ty nejlepší právníky ve Státech, ani to ji podle expertů neochrání od pořádné dávky let v lochu!