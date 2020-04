Triatlonistka bizarně vypadla z virtuálního závodu: Manžel je idiot | iSport.cz

Mirinda Carfraeová a Tim O'Donnel jsou svoji už sedm let • Instagram

Sportovci se v době zákazu soutěží snaží soutěžit aspoň na dálku ve virtuální realitě, ale musejí si zvykat na nové problémy. Triatlonistku Mirindu Carfraeovou vyřadil z cyklistického závodu manžel poté, co ji vytrhl trenažér ze zásuvky.

Závody mají zrušené, tak se triatlonisté a utkali aspoň ve virtuální realitě. Ženy jely cyklistickou část na 55 mil (cca 88 kilometrů) a trojnásobná vítězka havajského Ironmana Mirinda Carfraeová byla druhá, když najednou z přenosu zmizela. I když doma normálně šlapala dál.

Za všechno mohl je jí manžel, mistr světa Tim O'Donnell. „Chtěl mě motivovat, tak mi do pokoje nesl nějaké trofeje. A u toho vykopl kabel od trenažéru ze zásuvky, je to idiot!“ zlobila se závodnice.

Carfraeová trať dojela, jenže ve výsledcích už být nemohla. Po prvotním naštvání se po chvíli oba uklidnili a O'Donnell se přímo ve facebookovém přenosu omluvil, když u stále jedoucí manželky zapózoval s cedulkou „moje chyba.

„Opravdu jsem si to užila, ale ještě to bude trvat pár dnů, než Timovi odpustím,“ smála se pak slavná triatlonistka na Instagramu. „Ze všech věcí, co se mohly pokazit, mě vykopnutí kabelku opravdu nenapadlo.“

„Špatná reklama, taky reklama,“ zareagoval manžel, o jehož nešikovnosti se píše víc než o výsledcích závodu, ten mezi ženami vyhrála Američanka Jocelyn McCauleyová.