Conor McGregor zazářil a dojal s babičkou soupeře. Co odveta s Floydem Mayweatherem? | iSport.cz

Conor McGregor trefuje famózním kopem do hlavy svého soupeře Donalda Cerroneho • Profimedia.cz

Fatální kop Conora McGregora, kterým dostal Cerroneho do úzkých • Profimedia.cz

Conor McGregor doráží svého prvního soupeře po návratu do klece, Donalda Cerroneho • Profimedia.cz

Conor McGregor děkuje svému soupeři po vítězném návratu do klece • Profimedia.cz

Návrat na vrchol během okamžiku. Conor McGregor rozprášil dohady, zda se vrátí do boje v plné síle, během čtyřiceti vteřin. Přesně tak dlouho trvala jeho bitva se zkušeným Donaldem Cerronem na akci UFC 246. Američan nedostal šanci. A hned se začalo spekulovat, kdo bude dalším soupeřem navrátivší se ikony MMA. Ve hře jsou jména jako Jorge Masvidal, Chabib Nurmagomedov nebo i nejbohatší boxer Floyd Mayweather, který si řekl o odvetu přes Instagram.

Zpátky ve hře a s velikou parádou. I na samotném Conoru McGregorovi bylo znát překvapení. A po zápase s Donaldem Cerronem přiznal, že jím lomcují emoce, štěstí a cítí se neskutečně dobře. Možná měl sám obavy, jestli se dokáže dostat opět na vrchol, ale svým výkonem se tam doslova katapultoval.

„Můj kouč (John Kavanagh) vždy říkal, že nejhorší noční můrou pro trenéra je svěřenec, který všeho dosáhl - peněz, slávy, šampionských pásů, prostě všeho,“ řekl McGregor na pozápasové konferenci. „Co mě tedy motivuje? Musel jsem vším projít, abych se vrátil kvůli lásce k tomu. Pro lásku.“

Přestože se McGregor vrátil opravdu ve velkém stylu, dál se chová velmi pokorně. Poraženého Američana přátelsky objal, stejně tak i jeho babičku, která přispěchala do klece. „Je to fenomenální dáma, prokázala mi respekt, stejně jako já ji. Bylo skvělé ji konečně potkat. Donald zápasil tolikrát a ona tam vždycky stála, od začátku do konce,“ pochválil Ir babičku protivníka.

Z výkonu nejslavnějšího MMA bojovníka byl samozřejmě nadšený i Dana White. „Byl jsem ohromen, vypadal fantasticky!“ nešetřil nadšením prezident UFC. „Vždycky tu budou kritici, ale Conor přišel, byl rychlý, trefoval tvrdě. Vypadal neuvěřitelně, ale tohle nikdo nečekal.“

Nezodpovězenou otázkou teď zůstává, kdo bude dalším soupeřem hvězdného Ira? Nabízejí se jména jako Kamaru Usman (šampion velterové váhy), Jorge Masvidal, Chabib Nurmagomedov (šampion lehké váhy), Tony Ferguson, Justin Gaethje nebo dokonce nejbohatší boxer v důchodu Floyd Mayweather, který hned po McGregorově výhře umístil na Instagramu plakát oznamující jejich souboj v tomto roce.

„S Conorem chce zápasit každý, ale musíme se pobavit o tom, co chce Conor. Myslím si, že odveta s Chabibem je to nejlepší pro jejich odkazy i pro celý sport,“ naznačil šéf UFC, že vyhrocená odveta je jeho vysněným duelem.

McGregor ale nechce další představení kvůli nikomu odkládat. „Ten titul bude pořád někdo držet, určitě nebudu čekat na to, jak ten zápas (Chabib vs. Ferguson) dopadne, a až budeme oba odpočatí a zdraví. Je mi teď opravdu úplně jedno, s kým budu bojovat,“ prohlásil rodák z Dublinu a naznačil, že by mohl opět válčit už v březnu.