Začala to Paraguayka Larissa Riquelmeová, jejíž prsa se zabydleným mobilem už deset let zná celý svět. Ukázala cestu, jak »manekýny« v dresech i bez můžou prorazit díky fotbalu a pár vteřinám před objektivy. Fotbal teď stojí, ale tyhle dámy to už trápit nemusí.

Larissa Riquelmeová (35)

Proslavilo ji: MS 2010, Jižní Afrika

Pramáti všech prohnaných krásek, které se rozhodly využít svých předností při fotbalu. Byl rok 2010 a Paraguayka vyzbrojena mobilem v podprsence vyprovokovala vášně, stala se nejzobrazovanější ženou MS v Jižní Africe. Ovládla média, zpropagovala mobily, což byl záměr, vydělala si a stala se celebritou. Ostatně dodnes žije z reklam. To málo, co neukázala při fotbalu, odkryla pak pro pánské časopisy. Také účinkovala v argentinské verzi Star Dance, z třiceti párů skončila devátá. Od roku 2013 je jejím partnerem fotbalista Jonathan Fabbro (38). Argentinec ale čelil žalobě ze zneužívání nezletilých a loni dostal 14 let vězení! Když vynesli rozsudek, Larissa zkolabovala a odvezli ji do nemocnice.