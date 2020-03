EURO 2020 odloženo? Mělo by být až za rok, aby se dohrála LM | iSport.cz

Svět se bojí koronaviru. Bohatí teenageři na to kašlou! • Instagram

Italské nemocnice praskají ve švech, personál je vyčerpaný. Ukazují to i snímky z nemocnice v severoitalské Brescii (12.3.2020) • ČTK/AP Luca Bruno

Fotbalové EURO až příští rok? Momentálně se to jeví jako docela pravděpodobná varianta. Evropská fotbalová unie UEFA svolala na příští úterý (17. března) videokonferenci, které se zúčastní všech 55 členských asociací. Na tomto plénu se bude řešit osud evropského šampionátu, který má začít 12. června a má se odehrát ve dvanácti různých zemích, a také další pokračování Ligy mistrů a Evropské ligy.

Francouzský deník L'Equipe vydal ve čtvrtek informaci, že by se mistrovství mělo konat až příští rok. Důvod je nasnadě. UEFA by tímto přesunutím dala ligám po celém kontinentu včetně evropských pohárů prostor, aby se mohly dohrát.

Mnoho z nich totiž kvůli pandemii koronaviru zhusta odkládá svůj program a v nabité termínové listině by za současné konstelace těžko zvládaly odehrát plánované zápasy.

Na odložení by se UEFA musela také domluvit s Mezinárodní fotbalovou federací FIFA, která v létě 2021 plánuje v Číně pořádat mistrovství světa klubů v novém formátu.

Definitivní verdikt by ale měl padnout v úterý. EURO momentálně ani nezná všechny účastníky. Poslední čtyři mají vzejít z březnové baráže, její proběhnutí v řádných termínech (26. a 31. března) je ve vážném ohrožení. Například Slovensko a Bosna a Hercegovina mají za dva týdny hostit barážové zápasy a už požádaly vzhledem k napjaté situaci a opatřením ve svých zemích o jejich odložení.

Koronavirus drtí sport. Fotbalová liga přerušena, hokejová extraliga zrušena

Šampionát se má odehrát ve dvanácti různých evropských městech, jedním z nich je i Řím v Itálii, která je novou nemocí nejvíce zasažena a celá je v karanténě. Varianta, že by se třeba měnila pořadatelská místa, je však nepravděpodobná.

UEFA zatím spíš mlčí, vyčkává a snaží se dělat vše pro to, aby se odehrálo co nejvíc zápasů. Interně však šéfové evropského fotbalu nastalou situaci intenzivně řeší a pracují na náhradním plánu. Pečlivě vše zvažuje i proto, že šampionát se připravuje šest let.

Kvůli šíření koronaviru se tento týden odehrály osmifinálové odvety Ligy mistrů Valencie - Bergamo a PSG - Dortmund bez diváků. Příští týden se takto mají uskutečnit i duely Barcelona - Neapol a Bayern Mnichov - Chelsea.

Naopak nedojde na souboje Manchester City - Real Madrid a Juventus Turín - Lyon. Real i Juventus musely do karantény. Jeden z basketbalistů Realu měl pozitivní test na koronavirus a to samé se přihodilo i fotbalovému obránci Juventusu Danielu Ruganimu. V karanténě je rovněž Inter Milán, který v neděli s turínským celkem hrál.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Ve středu UEFA odložila čtvrteční úvodní osmifinálové duely Evropské ligy Inter - Getafe a Sevilla - AS Řím. Bez diváků se uskuteční zápasy Olympiakos Pireus - Wolverhampton a Linec - Manchester United. Příští týden v Basileji se nesmí hrát ani za zavřenými dveřmi odveta mezi domácím týmem a Frankfurtem.

Onemocnění COVID-19 významně narušilo také chod domácích soutěží po celé Evropě. Ve francouzské, německé a belgické soutěži se bude pokračovat bez diváků. Ve Španělsku se neuskuteční následující dvě kola. V Itálii se nesmí hrát minimálně do 3. dubna a v Nizozemsku do 1. dubna.

Podle deníku The Times se před prázdným hledištěm začne hrát i anglická Premier League. V České republice Ligová fotbalová asociace až do odvolání nouzového stavu odložila všechny zápasy první a druhé ligy. Hrát se nebudou ani nižší soutěže.