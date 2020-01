Premier League | Osobnost roku Klopp: jak se ze skromného kouče stal bůh Liverpoolu | iSport.cz

Střelec Roberto Firmino skáče do náruče kouče Kloppa • Reuters

Ten prvomájový večer se zdálo vše ztracené. Liverpolské hvězdy zhasly na Camp Nou v semifinále Ligy mistrů pod tíhou tří gólů od Barcelony. Samy se nezmohly na jediný.

„Tohle už Messi a spol. nepustí,“ neslo se světem.

V zázrak věří jediný člověk. A hned se o tom snaží přesvědčit ty, co jej mohli v odvetě uskutečnit.

„Hoši, jediný tým na světě, který je schopen otočit takovouhle prohru s Barcelonou, jsme my. Ukázal to způsob hry, jakým jsme dnes hráli,“ burcuje Jürgen Klopp psychicky povadlé svěřence, sotva vrazí po utkání do kabiny.

Nemá shrbená záda a skleslou hlavu v dlaních. Naopak, je napumpovaný odhodláním.

Pohřební nálada se začíná pomaličku rozfoukávat. Všichni si připomínají, jak Salahovu dělovku skvostně vyrazil Ter Stegen, jak Mané běžel sám na barcelonského brankáře, ovšem nedokázal ho přehodit. Šance na mnohem lepší výsledek prostě byly. Pouze nebyly využity. Může se letět domů.

V den odvety Klopp opět kráčí do šatny na proslov. Tentokrát předzápasový. K tříbrankovému manku se přidala bolestná ztráta famózních útočníků Firmina a Salaha, což se jeví jako razítko na konec v nejprestižnější pohárové společnosti.

Německý boss však nestahuje kalhoty.

„Hoši, musíme hrát bez dvou nejlepších útočníků na světě. Svět kolem nás říká, že je to nemožné zvládnout. Ale proč tu jste? Protože máme šanci! A pokud vypadneme, ať je to tím nejkrásnějším způsobem!“

Pointu příběhu, který Klopp podrobně popsal pro internetový portál The Players’ Tribune, už znáte.

Barcelona slízla na Anfieldu debakl 0:4 a historie fotbalu si mohla zapsat do kroniky jeden z nejsenzačnějších obratů.

„Opravdu jsem tomu věřil. Nebylo to o technických dovednostech, ale o tom, s jakými lidmi jdete do bitvy. Všechno lze v životě překonat,“ zdůraznil trenér Liverpoolu.

Domů se dostal po půlnoci. Nadšeně ho vítala rodina a kamarádi. Nezapomenutelné představení chtěli oslavit skleničkou sektu, jenže hlavní hrdina se omluvil a zalezl do postele.

„Byl jsem totálně emocionálně vyčerpaný. Měl jsem nejlepší spánek v životě,“ upřesnil pro The Players’ Tribune. „Nejlepší moment ale nastal po probuzení. Když jsem zjistil, že se to skutečně stalo a jen se mi to nezdálo.“

Tak to je přesně on. Sympaťák od přírody, akumulátor pozitivní energie, chlap s obřím charismatem a smyslem pro humor, blázen do fotbalu, miláček davů, inspirující osobnost a v prestižní anketě FIFA nejlepší fotbalový trenér světa letopočtu 2019.

Minulých dvanáct měsíců toho opravdu nedokázal málo.

V Premier League jeho mužstvo bojovalo až do závěrečného kola s Manchesterem City o mistrovské žezlo. Tak vyrovnané dostihy Anglie nikdy předtím neviděla. Rozhodovalo se až v závěrečném 38. kole a na cílové pásce Citizens předčili Kloppovu partu o jediný bod. Liverpool přitom prohrál za celý ligový ročník jen jednou a obdržel pouze 22 gólů, nejmíň ze všech!