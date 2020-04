Vítková startovala do nedělního závodu se ztrátou 51 vteřin • Michal Beránek (Sport)

Dobrodruh z Jablonce a nastávající tatínek měl pro biatlon vždycky slabost. Zprvu se snažil prosadit jako závodník, vyzkoušel si tvrdý chleba servismana, mezi elitou se však usadil jako trenér. Dotáhl to až k mužské reprezentaci. Nyní pořádá biatlonové kempy pro širokou veřejnost. Seznamte se, Marek Lejsek, partner Veroniky Vítkové, která ve čtvrtek sekla s biatlonovou kariérou .

S dvojnásobnou olympijskou medailistkou se dali dohromady v létě 2015. V průběhu následující sezony společně v rámci závodů Světového poháru trávili veškerý volný čas.

O prázdninách zase v symbióze relaxovali při společné vášni – horolezectví. Ještě víc utužit vztah se vydali do duchovně křišťálově čistého Nepálu. A láska jim kvetla, i když byl Marek - k Verončině nelibosti – postupně zcela odvelen k reprezentačnímu »béčku«.

Žijí v Janově nad Nisou, kde shodou okolností starostuje tatínek jiné biatlonistky Markéty Davidové. Tam také budou vychovávat svého prvorozeného potomka, kterému chce být tou nejlepší mámou! A tak ani nepřemýšlí o návratu na závodiště.

„Každý má svůj pohled na věc, ale já nejsem ztotožněná s tím, že bych tahala rodinu po závodech, soustředěních a musela je někam odkládat. Někdo to tak dělá a já to respektuji to, nicméně toho nejsem zastánce,“ řekla v rozhovoru pro iSport.