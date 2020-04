Ginzburg z chytré karantény: Pokud chceme na OH, musíme mít Satoranského | iSport.cz

Už za pár měsíců měl vést české basketbalisty do boje o historickou olympiádu. Místo toho je doma v Izraeli, v chytré karanténě a vyhlíží, co dál. „Ty přesuny ale pro nás komplikací nejsou. I v dalších letech budeme silní,“ řekl v tiskové zprávě kouč české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg. Jak vidí i změny ve vedení Satoranského Chicaga Bulls? A kdy se bude chtít s nároďákem sejít?

O přesunutí OH kvalifikace na rok 2021

„Čekal jsem to. A jsem za to rád. Osobně dávám přednost postupu do Tokia na hřišti, a ne u zeleného stolu. Zatím je ale na tyhle úvahy ještě brzy. Navíc situace v USA je teď horší než jinde ve světě. Pro nás je každopádně jasné, že pokud chceme na postup na olympiádu myslet, nemůže nám chybět Tomáš Satoranský.“

O přesunu ME na rok 2022

„I posun EuroBasketu o rok jsem čekal, bylo to logické rozhodnutí. Nemůžete mít kvalifikaci o olympiádu, samotné Hry a pak ještě mistrovství Evropy v jednom roce. Pro nás je to dobré, protože většina hráčů bude stále v dobrém věku, aby mohli podávat stabilně výborné výkony, a též získáme rok navíc pro mladé hráče, jako jsou Vít Krejčí, Jan Zídek a další, aby se dokázali přizpůsobit této úrovni a byli v týmu ještě užitečnější. Anebo se k němu zvládli přidat.“

O jinak ale narůstajících třicátnících v týmu

„Pokud pečujete o své tělo a dobré trénujete, jsou ty první roky po třicítce stále dobrý basketbalový věk. 31 let není v basketu určitě žádné stáří. A Vojta nebo Patrik mají tělesnou schránku v pořádku, mají těla jako mladíci a v tomhle nevidím problém. Myslím, že věk je jen číslo a důležitý faktor je, jak se o sebe staráte, a abyste zůstal mladý mentálně. V NBA i v Evropě můžeme najít řadu hráčů, kterým je i víc než 34 nebo 35 let. Věřím, že naši kluci budou stejný případ, protože tuto hru milují, což je další předpoklad dlouhověkosti. Mohou hrát ještě dlouho a já s odložením EuroBasketu tedy problém fakt nevidím.“

O reprezentačním srazu v létě

„Máme v plánu uspořádat kemp, kde chceme pracovat i s nejmladšími hráči. Sejít by se měly výběry všech kategorií včetně nověji založené U23. Je to důležité, protože teď jsou hráči dlouho bez řádného tréninku a musí se připravit na novou sezonu. S týmem dospělých máme navíc v příštích dvou letech před sebou spoustu misí a scházet se proto musíme. Jsem rád, že se kapitánem stane Vojta Hruban.“

O novém GM Chicaga Bulls, Arturasovi Karnišovasovi

„Pamatuju si ho už jako skvělého hráče. Měl jsem možnost ho potkat v Denveru v závěru poslední sezony Jana Veselého v NBA, když jsem byl Jana navštívit. NBA je především byznys, nicméně on je člověk, který pochází z Evropy a respektuje týmový koncept hry. Doufám, že bude pro Tomáše Satoranského výhodou.“

O karanténě v Izraeli

„Nesmělo se prakticky vycházet ven, v rámci svátků jsme mohli nejdál sto metrů od svého bydliště. Věřím, že se snad ale brzy vrátíme zase k normálu. Měli jsme tu problém jen s některými převážně ortodoxními městy, kde lidé zásadně nesledují média, nečtou noviny a tak ani nevěděli, jak je situace vážná. Teď už se ale přizpůsobili i tam. Drtivá většina lidí teď nemůže chodit do práce, fungují jen nezbytně nutná zaměstnání a samozřejmě armáda. Ven se smí maximálně pro potraviny nebo do lékárny, vyjít si na pláž nebo do parku nepadá v úvahu. A tak to trvá asi několik týdnů. Pokud jde o nošení roušek, tak zpočátku ani tady nebyly povinné, ale nově už jsou.“

O chytré karanténě v Izraeli

„Orgány to převzaly to od naší zpravodajské služby Mossad. Nejdřív se to některým lidem nelíbilo, protože to bude narušovat soukromí. Vláda ale rozhodla, že zdraví je v tomhle ohledu to hlavní a slíbila, že nedojde ke zneužívání. Vy o tom ani nevíte, ale najednou někomu zavolají a řeknou mu - před dvěma týdny jste se pohyboval blízko nakažené osoby a musíte zůstat v karanténě, nebo musíte přijít na testy. Je to opatření, které pomáhá. Řada společností teď pracuje i na výrobě vakcíny proti koronaviru. Věřím, že během půl roku by to mohlo být připravené.“

O zaplnění času během karantény v Izraeli

„Každé ráno se dvě tři hodiny koukám na různé zápasy nebo trenérské kliniky a taky na hráče, které sleduju pravidelně. Mluvím i s mnoha trenéry. Teď je pro tohle dobrý čas, který jde využít na hledání nových inspirací.“