Vítková o konci: Návrat po mateřství vylučuju. Nechtěla se trápit u 60. místa | iSport.cz

Není to rozlučka před plnými tribunami, ani po vítězném závodě. Přesto je to asi nejlepší sbohem, jaké mohla prožít. Loučení způsobené osobním štěstím. „Nějaký stesk asi přijde, ale teď jsem ráda, že jsem to mohla rozseknout," přiznala Veronika Vítková, která po 14 sezonách v SP ukončila kvůli těhotenství úspěšnou kariéru. Návrat po něm už nechystá.

Je to tak, že po posledních zdravotních starostech, kdy jste nemohla ani pořádně zasáhnout do minulé sezony, maže tahle radostná zpráva vše prožité?

„Určitě. Čeká nás teď nová etapa života a jde i o určité oddechnutí si. Ač jsem si v průběhu zimy říkala, že budu na jaře pokračovat, tak postupem času nastávaly různé nejistoty, kdy jsem nevěděla, zda ještě jo nebo ne… přišly obavy, že to zase třeba nepůjde. Tímhle se to ale vše vyřešilo samo a je to o to jednodušší. Z člověka ta nejistota náhle spadla.“

V jakém zdravotním stavu jste tedy byla? Cítila jste se po té pauze lépe než v lednu, únoru?

„Ve chvíli, kdy jsem absolvovala po MS test na běhátku, tak díky cvičení a práce s fyzioterapeutem byly ty výsledky nyní lepší. Nicméně k těm obavám přesto docházelo. Možná tam byla též ztráta motivace, že jsem nevěděla, jestli jsem schopná tomu ještě dávat, co je potřeba.“

Což je u vás nezvyk, protože jste vždy byla do biatlonu zapálená, že?

„Prožívala jsem úplně nové pocity a byly tam obavy, že to nepůjde. Bavili jsme se o tom i s Ondrou Rybářem a ten říkal, že to případně ještě zkusím a uvidí se. Že bych třeba skončila před zimou. Ale já jsem ve fázi, kdy už nedokážu s nějakým ´třeba´ pracovat. Navíc jsem chtěla závodit ve vyšších příčkách ne se trápit někde kolem šedesátého místa.“

Jak tedy vaše oznámení o těhotenství a konci kariéry brali v biatlonové komunitě?

„Brali to tak, jak to je. Tím, že se v téhle době nemůžeme někde sejít, komunikace probíhala přes telefon, ale myslím, že všichni byli rádi, že se to vše takto zlepšilo. Určitě to pro mě bude vše jiné a člověk je na začátku všeho, ale po x letech, které jsem věnovala jen biatlonu, to bude něco nového.“

Když proto zavzpomínáte na svou aktivní kariéru, jaký úspěch nyní vyzdvihnete?

„Těžko říct, bylo toho strašně moc. Ať už úspěchy se štafetami, nebo osobní úspěchy, do toho též medaile z olympiády… to asi nejde jednotlivě vyzdvihnout. Beru to jako celek, že se dařilo.“

Šéf svazu Jiří Hamza nicméně prohlásil, že si vás dovede představit zpátky na trati. Je tam tedy ve vaší hlavě alespoň procento této možnosti, nebo ji vylučujete?

„Já nejsem zastánce závodění při mateřství, takže si myslím, že je to nereálné.“

Čili je to definitivní konec aktivní kariéry?

„Ano, k profesionálnímu sportu se už asi nevrátím. Každý má svůj pohled na věc, ale já nejsem ztotožněná s tím, že bych tahala rodinu po závodech, soustředěních a musela je někam odkládat. Někdo to tak dělá a já to respektuji to, nicméně toho nejsem zastánce.“

A co se týče budoucího návratu k biatlonu jako možná trenérka?

„To se uvidí, jak vše půjde dál. Zatím to neřeším. Nastala situace, jaká je, takže teď nechci ani nic rozbíhat. Myslím, že bych třeba dětem měla něco předat, ale nyní mě čeká úplně nový život.“