Takhle to sluší vítězce tří turnajů WTA Michaele Krajicekové • Instagram

Za normálních okolností by se tahle šťabajzna, co tenisem vydělala bezmála 55 milionů korun, producírovala polonahá na pláži, rozpálit se ale umí i v soukromí domova. Co jiného jí také zbývá.

„Všechny letošní prázdniny jsou nejspíš v trapu, tak jsem vyzkoušela nové plavky při domácí opalovačce,“ napsala k rajcovnímu snímku na Instagramu Nizozemka s českými kořeny.

V Česku také absolvovala v roce 2015 svatbu, na kterou dorazily její slavné tuzemské kamarádky jako Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Nicole Vaidišová či Iveta Benešová. Štěstí jí ale nepřinesly, o tři roky později následoval neslavný rozvod...

A dračice s ďáblíkama v očích, jež to na WTA dotáhla až do Top 30, šla ještě dál. Přidala krátké video, jak si vychutnává zmrzlinu na špejli. To už muselo rozžhavit i jejího milého Jelleho, který během krátkého natáčení jakoby nic seděl u počítače.