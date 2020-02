Plíšková dře s koučem Mrázka. Zhubla a vyhlíží TOP 20 i debl se sestrou | iSport.cz

Zhubla čtyři kila, připadá si obratnější, vyběhanější. Z náročné zimní přípravy hodlá Kristýna Plíšková v sezoně 2020 vystřelit do nových výšek. Aktuálně 67. tenistka planety by ráda zaútočila na elitní dvacítku žebříčku. „Kdybych navázala na to, jak jsem hrála začátkem roku v Číně a jak jsem měla dobrou přípravu, je to podle mě hodně reálné,“ hlásá.

Semifinále v čínském Šen-čenu, uhrané kolo v Adelaide. Opatrný optimismus je na úsvitu nové sezony u Kristýny Plíškové namístě. „Šen-čen se povedl, tak doufám, že na něj brzy navážu,“ přeje si sedmadvacetiletá tenistka, jež by mohla pomoci i sestře Karolíně při pronásledování grandslamového titulu. Kdo ví, možná při Roland Garros si spolu zahrají čtyřhru, aby se Karolína rozptýlila a nehroutila se v roli favoritky.

Rok 2020 je teprve na svém počátku. S jakými cíli do něj vstupujete?

„Nerada bych o nich mluvila, ale už jsem byla na třicátém pátém místě a chtěla bych to ještě vylepšit.“

Co k tomu nejvíc potřebujete zlepšit?

„Musím mít vyrovnanou výkonnost. Abych neměla jeden týden špatný a druhý dobrý. A i když se nebudu cítit skvěle, abych byla schopná zápasy vyhrávat. Už jsem byla pětatřicátá a za ten rok jsem neuhrála něco úplně senzačního. Bylo to finále v Praze a pak kolo dvě na grandslamu. Nemyslím, že by pro mě byla dvacítka nereálná. Kdybych navázala na to, jak jsem hrála začátkem roku v Číně a jak jsem měla dobrou přípravu, je to podle mě hodně reálné.“

Začala jste spolupracovat s novým kondičním trenérem Martinem Horylem, vypadáte hodně fit. Cítíte pokrok?

„Zlepšila jsem se. Hodně jsem běhala delší úseky, což jsem poslední dva roky nedělala. Dvoustovky, čtyřstovky a tak. Hodně jsem u toho trpěla. Zhubla jsem čtyři kila, takže se na kurtu fakt cítím dobře. Jsem obratnější, vyběhanější. To je hrozný slovo.“ (smích)

Jak moc tvrdá příprava byla?

„Pro mě je každá příprava špatná, trpím. Teď jsem ji měla vážně dlouhou, skoro sedm týdnů v Praze, což jen tak někdo nedělá. Alespoň budu mít z čeho brát.“

Kouč Horyl se stará i o brankáře Petra Mrázka. Převzala jste něco z hokejového tréninku?

„Přinesl mi nějaká světýlka na postřeh, která má pro Petra, ale dá se to použít i na tenis. Na kurtu se rozsvěcí světýlka a já k nim běhám, abych měla rychlejší reakci.“

S Petrem Mrázkem se znáte?

„Už dlouho, kámoši jsme vlastně od juniorů, občas si napíšeme. Má tenis rád, podle mě ho dost sleduje, občas ho i hraje. I když ne moc dobře.“ (smích)

Před pár dny skončilo Australian Open, které vydalo další překvapivou vítězku grandslamu. Začátkem loňské sezony byla Sofia Keninová až na 56. příčce žebříčku WTA Tour, dnes je z ní vítězka z Melbourne. Může být pro vás inspirací?

„Že bych ji měla jako inspiraci, to nemůžu říct. Ženský tenis je prostě dneska otevřený, stát se může cokoliv. Podle mě nad tím moc nepřemýšlela a jen hrála, to je často nejlepší.“

Debl se ségrou? Je těžké se sejít

Čistá mysl na grandslamech naopak v poslední době chybí vaší slavnější sestře Karolíně, jež pod tlakem nedokáže prodat, co umí. Nepomohlo by jí, kdyby si na grandslamu s vámi zkusila i debl, aby se rozptýlila?

„Bavily jsme se o tom, ale rozhodnutí je na ní. Hodně dá na svoje trenéry, v Austrálii jí Vallverdu řekl, ať teď radši debl nehraje. Ale myslím si, že zvlášť na začátku turnaje by jí mohla dvě tři vyhraná kola ve čtyřhře pomoct. A pak je otázka, kdyby vyhrávala dál, jak s tím naložit.“

Takže reálná tahle varianta podle vás je? Prý už na Roland Garros byste se mohly představit spolu.

„Tak o tom jsem ještě neslyšela, ale průběžně tohle téma řešíme. Vždycky záleží na tom, jak se to druhé hodí. Někdy chce hrát debl ona, někdy já. Je těžší se sejít. Navíc trenéři na to mají svůj názor. Někdy je dobré, že když prohrajeme, máme místo tréninku čtyřhru, ale je těžké vědět dopředu, jak se turnaj vyvine. Speciálně pro ni, která hraje skoro všechny turnaje až do konce, je těžké tohle naplánovat, aby nebyla unavená. Ale jednou bychom se spolu chtěly dostat na Masters nebo mít úspěch na grandslamu.“

Vašemu dvojčeti Karolíně šlapete na začátku sezony silně na paty ve statistice es. V sedmi zápasech roku jste jich trefila už osmdesát, což je o devatenáct víc než Karolína. Ta poslední tři roky vévodí téhle statistice na WTA Tour. Jste odhodlaná ji připravit o titul Ace Queen?

„Ona ho pořád má a já nevím proč. To je dané tím, že odehraje víc zápasů než já. Proto má víc es. Ale jinak na ně jasně vedu já. Myslím, že titul Ace Queen by si mohla už odebrat sama.“ (smích)

Karolína po sezoně opět změnila trenéra, vy s bývalým tenistou Jaroslavem Levinským zůstáváte. Na vás celkem neobvyklé, že?

„Jo jo, zatím držím.“

Už je to rok, co jste spolu?

„Až v dubnu budeme slavit rok. Já si to fakt zatím pochvaluju. Lidsky i po tenisové stránce si sedíme, má mi co dát. Je profík ve spoustě věcí, což mně dřív chybělo.“

V čem vás nejvíc posunul?

„Hodně dám na to, jaká jde z lidí energie, jakou mají povahu. On je hodně klidný, snaží se mě nestresovat a v některých věcech mě nechává být. Nemusím s ním chodit každý den na večeře a podobně, každý máme svůj program. Necítím z něj žádnou upjatost, i mimo kurt jsme v pohodě.“

Trenéři se u vás dřív hodně točili. Poznáváte, že je důležitá kontinuita práce?

„Teď jsem spokojená, ale to už se mi stalo ikskrát, že jsem byla rok, rok a něco spokojená a pak to na něčem krachlo. Pořád je to moje práce, nebudu s ním jen proto, abych neměnila trenéra. Když to s trenérem nebude fungovat, tak ho klidně vyměním ještě desetkrát.“

Všímáte si, že i časté trenérské změny máte s Karolínou společné?

„Bavíme se o tom, ale nikdy to není plán, že bychom si řekly, že po roce musíme měnit pokaždé trenéry. Prostě se u mě něco naskytne, u ní taky. Nedávno to byla Conchita, kterou už řešila déle. Máme asi podobné povahy, když nás někdo začne malinko štvát, nedokážeme se přes to přenést a mávnout nad některými věcmi rukou. Potom to končí takhle tragicky.“