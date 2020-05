Divočina hvězdy NFL: manželka ho vypátrala při nevěře, k hlavě mu dala pistoli!

V bikinách to Teagan sluší asi nejvíc. • Instagram

Byla to scéna jak z Tarantinova filmu. Earl Thomas, hvězdný safety Baltimore Ravens v NFL amerického fotbalu, se ale nebavil. Jeho manželka Nina ho totiž přistihla při nevěře a jeho vlastní pistoli mu přiložila k hlavě.

Podle bulvárního serveru TMZ vše začalo hádkou kvůli Thomasově popíjení. Ten pak odjel, jeho manželka Nina se ale nabourala do jeho mobilní aplikace Snapchat, přes sociální sítě zjistila jeho aktuální polohu, vzala dvě kamarádky, Thomasovu pistoli a vyrazila na odvetnou akci.

Když ženy dorazily na místo, zastihly tam Thomase s jeho bratrem a dalšími ženami. Nina pak ve vzteku přiložila pistoli Thomasovi přímo k hlavě. Ten ji ale přemohl. Potyčka pak pokračovala v noci v jejich bytě. Když přijela policie, zastihla Ninu, jak honí svého manžela, který držel pistoli, s nožem.

„Nikomu do toho nic není, štve mě, že se to dostalo ven, ale takový je svět, v němž žijeme. Takové věci se stávají. Snažíme se žít naše životy, jak nejlíp dokážeme, ale někdy to nejde podle plánu,“ vyjádřil se pak Thomas na videu. „Modlete se za nás. Už zase komunikujeme, svoje děti vídám.“

Bývalá hvězda Seattlu, s nímž v roce 2014 získala Super Bowl, podepsala před minulou sezonou s Baltimorem čtyřletou smlouvu na 55 milionů dolarů. Ravens po incidentu údajně ověřovali, jestli Thomasovo jednání podmínky kontraktu neporušilo.