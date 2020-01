Super Bowl 2020: Patrick Mahomes, nový král NFL, mění roli quarterbacka | iSport.cz

Tohle jméno vám vstoupí do života. Všechno nasvědčuje tomu, že bude někým jako nový Pelé pro fotbal, Gretzky pro hokej nebo Jordan pro basketbal. Pro americký fotbal je quarterback Patrick Mahomes mladým géniem. Dosud neviděným. Hraje, jako by na hřiště spadl z Měsíce. Za pár prvních let kariéry klasickou zámořskou hru přetvořil podle svého. V neděli s Kansas City Chiefs půjde poprvé do Super Bowlu proti San Francisco 49ers. Budoucí legenda s dětskou tváří. Kamil Herák, jediný český fotograf v NFL, ji viděl zblízka a díky němu se s ní můžete seznámit i vy.

0:24. Cesta play off začala pro Kansas City Chiefs šokujícím kolapsem. V utkání proti Houston Texans šlo všechno proti nim. Vršili chyby a soupeř tvrdě trestal. 24:0, to je jako byste ve fotbale prohrávali o tři góly. Ještě před poločasem…

Království Chiefs, jak si říkají skalní fanoušci, zíralo v ohromení. Ztracený zápas? V hlavě Patricka Mahomese určitě ne.

„Pojďme udělat něco speciálního! Už nás odepisují!“ křičel Mahomes na střídačce Chiefs.

Když o deset minut herního času později poločas končil, Mahomes měl na kontě čtyři touchdowny, Chiefs vedli o čtyři body a už se nikdy neohlédli. Nakonec vyhráli o 20 bodů.

Tenhle sebevědomý comeback je jedním ze značkových kouzel Mahomesovy mladé, ale už tak úžasné kariéry. Před rokem ve své první ostré sezoně jako teprve třetí quarterback historie naházel 50 touchdownů. Jména těch dalších dvou vám možná něco řeknou, jsou to Peyton Manning a Tom Brady.

Ve statistikami poblázněné NFL drží Mahomes už deset ligových rekordů. Ale čísla neřeknou všechno. S ním přišel na hřiště především nový druh hráče. V ruce má sílu, hází přesně a je schopen najít receivera po celém hřišti. Zdaleka to ale není klasický rozdávač přihrávek vzduchem. Umí skvěle běhat, je dynamický. A v hlavě má počítač, kterým hru skvěle analyzuje.

„Mahomes, to je perfektně poskládaný quarterback, k tomu není co dodat,“ říká Radim Kroulík, PR manažer České asociace amerického fotbalu. „Jeho je skoro nemožné ubránit, hraje v neuvěřitelné formě. Je tak komplexní, že pokud vydrží zdravotně, bude to velká legenda. Má všechny atributy. Umí házet, umí běhat. Nevadí mu, když se prohrává o 24 bodů, protože on je svým stylem schopný se vrátit do zápasu. Je to extrémně dobrý vůdce.“

Mahomesův nástup značkuje novou éru NFL, v níž se zřejmě zásadně promění dosavadní role quarterbacka, jehož pozice je všeobecně považována za nejdůležitější napříč všemi kolektivními sporty. Americký fotbal je sice komplexní hra, v níž potřebujete k vítězství obrovské lajnmeny, šikovné receivery, drsné linebackery, dominantní running backy, robustní tightendy nebo hbité cornerbacky. Ale nic není takové terno jako mít tzv. franchise quarterbacka, muže, který vezme celý tým a vlastně i celou organizaci na svá ramena. Zároveň není jednoduché takového chlapíka najít. V NFL existují kluby, které se netrefily dlouhá desetiletí.

Na draftu NFL v roce 2017 Mahomes nebyl považován za jistou trefu. Manažeři se obávali, že jeho úspěchy na univerzitě Texas Tech byly způsobené spíš útočným systémem a schopnostmi kouče Kliffa Kingsburyho. Mahomese při draftu devět týmů pominulo a desáté Buffalo přijalo nabídku Chiefs k trejdu. Kansas City si pro svého muže poskočilo o sedmnáct míst a v ceněných výběrech na draftu za to zaplatilo malé jmění.

Mahomes každopádně ohromoval zjevným přirozeným talentem napříč sporty. Na střední škole se věnoval i basketbalu a baseballu, kde mohl navazovat na vzor svého otce Pata, jenž strávil v MLB jedenáct let jako nadhazovač.

Mahomese juniora dokonce Detroit Tigers vybrali v roce 2014 na draftu MLB, v té chvíli už se ale rozhodl pro kariéru v americkém fotbale. Basketbal hrál dál pro zábavu. Ještě vloni v únoru oběhlo internet video, na němž Mahomes útočí na koš, předvede ukázkovou otočku a nájezd úspěšně zakončí.

Zatímco svět se bavil, Brett Veach, generální manažer Chiefs, neváhal a okamžitě své hvězdě basketbal zakázal. Mahomes ale exceluje v jakémkoli sportu, který zkusí. Kdysi vyhrál dokonce soutěž v házení sekerou a LaTroye Hawkinse, bývalého spoluhráče svého tatínka, oslnil při ping pongu.

„Vrátil všechno, co na něj šlo. Reflexy, koordinace ruky a očí. Fakt to na mě udělalo dojem,“ líčil Hawkins pro web Bleacherreport.

Všechny své předpoklady dává Mahomes do hry, s níž v přímém přenosu mění nejdůležitější pozici ve hře. Zdá se, že v NFL pomalu končí období slavných quarterbacků, kteří většinu času prostáli v tzv. kapse kryté siláky z ofenzivní lajny, z nichž ničili obrany parádními pasy.

Peyton Manning skončil kariéru před čtyřmi lety, Tom Brady či Ben Roethlisberger jsou v závěrečné fázi kariéry.

Mahomes umí taky házet skvěle, ale pomocí rychlých nohou, schopnosti číst soupeřovy defenzivy, bleskové a správné reakce je pro protivníky nečitelný. Dokáže se dostat z potíží, prodloužit akce a zaútočit z téměř nemožných situací. Mnohým tím připomíná Aarona Rodgerse, dalšího z legendárních quarterbacků končící etapy dějin.

„Vypadá jako Aaron Rodgers, ale je mladší a teď lepší než Rodgers,“ tvrdí Da’Leon Ward, running back z univerzity Texas Tech.

V nedělním Super Bowlu bude Mahomes svou genialitu potřebovat, protože narazí na vynikající obranu 49ers, kteří mají vyváženější tým než Chiefs. Každopádně se před ním ale otevírá velká budoucnost s mnoha šancemi na vítězné prsteny. Kdo ví, jak dlouho vydrží rekord Toma Bradyho, který s New England Patriots získal Super Bowl šestkrát.

„Snad nějaké Super Bowly vyhraje. Možná sedm, takže by jich měl o jeden víc než Tom,“ předpovídal pro Bleacherreport odvážně Coleman Patterson, Mahomesův kamarád z mládí.

Očima fotografa: Quarterback z výtahu

„Diskuse na téma, kdo z quarterbacků je nejlepší, nejrychlejší, nejpřesnější, nejhezčí a tak, jsou nekonečné. Podle mě Jimmy Garoppolo, Tom Brady, Drew Brees a Lamar Jackson. Schválně, jestli uhádnete, kam jsem koho zařadil.

Pak je tu ještě jedna kategorie. Quarterback s největším budoucím potenciálem. Quarterback, který bude vaším starterem po mnoho let a bude váš tým táhnout rok co rok do playoff. Ještě před měsícem by se v této souvislosti skloňovala dvě jména. Lamar Jackson a Patrick Mahomes. Lamar v playoff opět zklamal, Patrick dotáhl Chiefs do Super Bowlu.

Asi každý generální manažer v lize by si přál mít Patricka na soupisce a proklíná se, proč po něm v draftu 2017 nesáhl. Zejména těch devět, co si ho mohlo zvolit, než to udělal generální manažer Chiefs, asi nemá úplně klidné spaní. Pro ty, co americký fotbal úplně nesledují, najít skvělého quarterbacka je často nadlidský úkol. Některá mužstva ho hledají třeba i deset let. A některá ho nikdy nenajdou.

Patrick Mahomes vlétl před nedávnem do NFL jako kometa. Jeho schopnost kompletovat i ty nejsložitější přihrávky je neuvěřitelná. S Chiefs se v loňské sezoně dostal až do konferenčního finále, a nebýt hloupého ofsajdu Dee Forda v závěru zápasu, asi by i zvedl Lombardiho trofej pro vítěze celé NFL. Chiefs se nicméně z nezdaru poučili, vyztužili obranu a již tuto neděli si to o toho Lombardiho rozdají s Niners ze San Franciska.

Plánovat focení NFL se z pozice evropského, potažmo českého sportovního fotografa moc nedá. Za každou akreditaci jste šťastni a nemá moc velký smysl si spřádat sny typu Rodgers versus Brady na Lambeau Field, venkovní teplota 20°C.

Patricka jsem nicméně fotit chtěl. S akreditací na zápas Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs mi opět pomohla Česká asociace amerického fotbalu a shodou okolností jsem se ubytoval ve stejném hotelu jako hráči Chiefs. Osud tomu asi chtěl a já se jedno ráno svezl s Patrickem výtahem, mohl si zblízka prohlédnout jeho dětskou tvář a vidět, jak reaguje na zájem fanoušků bez kamer.

V den utkání jsem si výtahovou zkušenost rozšířil o spolujízdu s ofenzivní lajnou, v duchu se snažil odhadnout, kolik tahle masa svalů váží, a srovnával to s nosností našeho výtahu. Nespadli jsme a já se v hale hotelu dočkal obrovského aplausu a skandování. Ono tedy nebylo určeno mně, ale i tak jsem se poprvé v životě cítil jako hvězda.

Vlastní fotografování poznamenalo nelidské vedro, více než pět hodin jsem trpěl pod nemilosrdným floridským sluncem a fotil a fotil. Fotografování jsem zpětně vyhodnotil jako vůbec nejtěžší v mém životě, nicméně jsem za tu zkušenost velmi rád. Zápas byl vzhledem k podmínkám velmi nervózní, Myles Jack, linebacker Jaguárů, dokonce inzultoval soupeře z tábora Chiefs, což se v americkém fotbale nevidí zase až tak často a tribuny 67 tisícového TIAA Bank stadionu zely prázdnotou. Papírově bylo skoro vyprodáno, ale diváci čas zápasu trávili raději v útrobách stadionu u obrovských větráků než na tribunách a přímém slunci. Chiefs dominovali a zaslouženě zvítězili, Patrick Mahomes naházel skoro 400 yardů, receiver Chiefs Sammy Watkins hrál životní zápas, hvězdní Tyreek Hill a Nick Foles se zranili, veterán Calais Campbell musel vynaložit veškerou svou medvědí sílu, aby znemožnil Jackovi inzultovat další hráče a rozhodčí, položeny byly počátky tzv. Gardner Minshew mánie. Na jedno horké floridské odpoledne se toho událo docela dost.“