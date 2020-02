Super Bowl 2020: Farmář Reid chce titulovou sklizeň. Dosáhne kouč konečně na trofej? | iSport.cz

Objetí hvězdných quarterbacků. Aaron Rodgers z Packers po utkání gratuluje Jimmymu Garoppolovi z 49ers k postupu do Super Bowlu • Reuters

Quarterback 49ers Jimmy Garoppolo oslavuje výhru 37:20 nad Packers a postup do Super Bowlu • Reuters

Fotbalisté 49ers si postup do Super Bowlu náležitě užili s vyprodaným domácím publikem • Reuters

Když dorazil na oficiální tiskovou konferenci před letošním Super Bowlem, působil dojmem farmáře odněkud z Kansasu. Ale pozor, nenechme se mýlit. Vzezření Andyho Reida klame. Napříč ligou amerického fotbalu NFL ohromně respektovaný kouč si může v noci na pondělí (0.30 PP Sport 1) splnit letitý sen a konečně pozvednout nad hlavu ceněnou trofej Vince Lombardiho. Právě on totiž povede své Kansas City Chiefs do války proti San Francisco 49ers.

Dlouhé roky se topili v divokých vodách NFL, jen místy dokázali vystrčit hlavu nad hladinu. Nyní jsou ovšem San Franscisco 49ers nejkompletnějším týmem celé ligy. Na tom se shoduje drtivá většina zámořských expertů. Oni i bookmakeři ovšem v dnešním Super Bowlu favorizují Kansas City Chiefs.

Důvod? Faktor jménem Andy Reid. Zavalitý kouč s neustále přísným výrazem ve tváři je totiž pravděpodobně tím nejgeniálnějším ofenzivním mozkem, jaký kdy NFL měla. „Když mu dáte do ruky správné zbraně, dokáže rozpoutat hotové inferno. Andy se svým útokem je schopen spálit jakoukoli defenzivu na uhel,“ prohlásil někdejší wide receiver a nyní analytik Nate Burleson.

V týdnu před Super Bowlem čelil Reid stále dokola stejným otázkám. Jakmile se přiblížil k mikrofonům novinářů, začalo to na něj létat ze všech stran. „Vyjde to konečně? Nemáte strach z dalšího selhání? Jak chcete přehrát vynikající obranu San Francisca?“.

Reid se pokaždé pouze hořce usmál a přeříkal naučenou frázi. „Uděláme všechno, co je v našich silách. Věřím, že víme, jak na skvělého soupeře vyzrát.“

Kdepak, rodák z Los Angeles nikdy nebyl mužem, který by se v mediálních výstupech vyžíval. Vždy zůstává odtažitý, možná trochu nerudný a protivný. V hloubi duše ale moc dobře ví, jaká příležitost se před ním otevírá.

V NFL působí jako kouč 21 let. Jeho rukama prošla celá řada mladších kolegů, kteří nyní úspěšně vedli či stále vedou své týmy. Namátkou třeba John Harbaugh (Baltimore Ravens), Ron Rivera (Carolina Panthers) nebo Todd Bowles (New York Jets). To hlavní ovšem nemá. Nemá prsten za triumf v Super Bowlu.

Nejblíž byl v roce 2004, tehdy ještě s týmem Philadelphia Eagles ovšem nestačil na hegemony New England Patriots. Od té doby několikrát tvrdě narazil v play off, musel o sobě poslouchat a číst, že je věčným poraženým. I v osobním životě to nebyla vždy radost. Osud mu totiž nerozdal nejlepší karty. Reid měl celkem pět dětí, jeho nejstarší syn Garrett ovšem bojoval se závislostí na drogách, opakovaně putoval pro drobnou kriminální činnost za mříže, a v létě 2012 po předávkování heroinem zemřel.

Tohle všechno ale může nyní Reid nechat za zády. Stačí jediné. Zvládnout nejtěžší výzvu, udělat poslední krok. „Něco mi říká, že Reid odtrénuje životní zápas. A pokud se to opravdu stane, tak pánbůh s obranou 49ers,“ nechal se slyšet legendární quarterback Troy Aikman.

Ano, o tom celé finále bude. O tom, jestli ofenziva Chiefs v čele s quarterbackem Patrickem Mahomesem, wide receiverem Tyreekem Hillem a tight endem Travisem Kelcem znovu rozjede tempo, na které zatím nenašel odpověď vůbec nikdo.

„Neznám lepšího ofenzivního trenéra, než jakým je Andy. Ten má navíc k dispozici na většině pozic naprosto špičkové hráče. Stojím si za tím, že tohle je nejlepší útok všech dob. Prakticky nebránitelný,“ zdůrazňuje Burleson. Bude to platit i v noci na pondělí? Pokud ano, „farmář“ Reid si konečně sáhne na vytouženou trofej. A užije si vysněnou sklizeň.