Senzace v NFL: Pád mocných Patriotů! Co bude s hvězdným Bradym? | iSport.cz

Čas pohádek, v němž se bojuje o osud království, právě končí, ale jedno obzvlášť mocné imperium právě ztratilo vládu nad světem amerického fotbalu. New England Patriots v úvodním kole play off NFL prohráli s Tennessee Titans a šokující vyřazení šestinásobných šampionů může značit konec jejich velké éry. Minimálně budoucnost hvězdného quarterbacka Toma Bradyho je nejasná.

Rostli do nebe, až se zhroutili sami do sebe. New England Patriots v novém tisíciletí rozjeli jednu z nejúspěšnějších dynastií sportovní historie. Ta je ale, aspoň pro teď, u konce s dechem, jak dokázal zápas wild card kola vyřazovacích bojů NFL. Patriots prohráli s Tennessee Titans 13:20 a poprvé po deseti letech jsou mimo hru takhle brzy. A je možné, že quarteback Tom Brady za New England sehrál poslední zápas kariéry. Navzdory transparentům v hledišti stadionu Foxborough ve stylu: „Tommy, zůstaň, prosím!“

„Nevím, co přinese budoucnost, nebudu to předvídat,“ řekl dvaačtyřicetiletý Brady, a když dostal přímou otázku, zda po sezoně skončí kariéru prohlásil: „Řekl bych, že je to docela nepravděpodobné. Snad nepravděpodobné…“

Brady se po sezoně stává volným hráčem a Patriots mají teď dost času na přemýšlení o budoucnosti. Ve wild card zápase je taktickým výkonem dostali Titans, které trénuje Mike Vrabel, bývalý skvělý linebacker, jenž získal s Patriots začátkem tisíciletí tři Super Bowly.

Tennessee se dostalo těsně před koncem poločasu do vedení 14:13 a v druhém poločase už soupeři nepovolilo ani bod. Zápas se zlomil v posledních sekundách. Titans nejdřív zahráli skvělý punt, který patnáct sekund před koncem přibil Patriots jediný yard od vlastní end zony. Pak Brady, možná naposledy za New England, hodil balon, který však zachytil cornerback soupeře Ryan Logan, bývalý hráč Patriots, a jeho pick six zápas rozhodl.

Dominantním hráčem tentokrát nebyl nikdo z New England, nýbrž running back Tennessee Derrick Henry, který obranu Patriots roztrhal 182 yardy po zemi včetně touchdownu a dalšími 22 yardy vzduchem. To vše přesně v den svých šestadvacátých narozenin.

„Je to skvělé vítězství proti skvělému týmu v nepřátelském prostředí. Kredit dávám svému týmu, jsem prostě rád, že jsme postoupili,“ uvedl Henry.

Útok New England nijak nezářil už v základní části, jeho obrana byla ovšem nejlepší v lize. Proti účinné běhové hře Titans ale tentokrát neměla odpověď.

„Když se vám daří útočit po zemi, přesto, že druhý tým ví, že to budete zkoušet, říká to o vaší běhové hře hodně,“ pochvaloval si Vrabel.

Tennessee se příští víkend v tzv. divisional round postaví Baltimore Ravens, druhou dvojici v konferenci AFC vytvoří Kansas City Chiefs s Houston Texans, kteří se v sobotu proti Buffalu zmátořili ze ztráty 0:16 ve třetí čtvrtině a v prodloužení zvítězili 22:19.