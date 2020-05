Radim chytal svůj život od loňského 28. listopadu, kdy se dověděl, že trpí rakovinou slinivky. Zápas se zákeřným soupeřem prohrál.

Navýsost příjemný fotbalista odešel z tohoto světa předčasně. Zanechal tu pověst moudrého a nezdolného člověka a půvabnou ženu Martinu v požehnaném stavu. Měl být táta poprvé! Věděl to! „Když se manželka dověděla o mé nemoci, řekla, že s nikým jiným nechce být ani s ním mít dítě. Tak jsme to zkusili a ono to vyšlo. Přes všechny ty stresy,“ řekl Radim Novák v lednu portálu iDNES.cz. Leč nelítostná smrt rozhodla, že smích a pláč své ratolesti neuslyší. „Martině se dítě narodí v srpnu, nebo v září. Bude to syn. Radim se snažil nemoci nepodléhat, je to strašně smutné,“ pověděl Blesku jeden z kamarádů zesnulého gólmana.

Radim Novák v roce 2010 vychytal Ústí nad Labem postup do I. ligy. Když přestal strážit tyče, koučoval v Teplicích mládežníky a najednou jako kdyby bylo všechno krutě obráceně. Loni 21. května získal akademický titul magistr v oboru Sport a zdraví a pronesl k tomu: „Při státnicích jsem byl v pohodě. Tenkrát jsem si říkal: Když nejde o život, jde o houby.“ Naneštěstí o něj šlo. Když se sešel rok s rokem, jen s přehozenými čísly v datu 12. května, zemřel. Čest jeho památce.