Dočkal je největší možnou posilou Sparty. Ale hlavně opatrně | iSport.cz

V tuhle chvíli má obrovskou váhu to, že Sparta nejen že realisticky uvažovala o jeho nasazení do zápasu proti Ústí, ale dokonce tak skutečně učinila. Dočkal odehrál první poločas.

Jde o jasný signál, že je na tom reprezentační kapitán zdravotně mnohem lépe, než mohli předpokládat i ti nejzarytější optimisté. Sama Sparta ještě na začátku zimní přípravy pořádně nevěděla, jak Dočkalova noha na zvýšenou zátěž zareaguje. I proto byla ze sportovního ředitele Tomáše Rosického cítit opatrnost, když na začátku ledna mluvil o tom, že by se hvězdný středopolař mohl zapojit do tréninku s týmem během soustředění ve Španělsku.

Můžeme se jen domnívat, nakolik si šéf Sparty i trenér Václav Jílek připouštěli variantu, že Dočkal na jaře k dispozici vůbec nebude. Určitě jim probleskla hlavou.

V tuhle chvíli je ale všechno nalajnované tak, že by Dočkal měl být připraven hned na první jarní kolo. Pokud by to tak opravdu bylo, má Sparta nejlepší zimní posilu vyřešenou. Nadevší pochybnost by jí byl právě 31letý kreativec.

Stačí si jen vzpomenout, co se dělo, když Dočkal loni na jaře po návratu z Číny naskočil do akce. Sparta s ním v sestavě vyhrála všechny tři zápasy, především duel s Viktorií proměnila ve vlastní show. Dočkal s Guélorem Kangou předvedli takový kolotoč, že Západočeši neměli jak sesednout.

Jasně, byl to jeden zápas. A nikde není psané, že by to takhle vypadalo víkend co víkend. Byla to ovšem názorná ukázka toho, co s mužstvem může udělat návrat takové osobnosti. Navíc v konfrontaci se špičkovým soupeřem.

Dočkal sice některými rysy připomíná právě Kangu, taky umí být náladový, taky se bez váhání oboří na spoluhráče. Bránění rovněž příliš nedá. Ale je to lídr. Přirozený lídr, za kterým jde celá kabina. Hráči Sparty od Lischky po Tetteha ho respektují, věří mu a jdou za ním. Když mají svého kapitána na hřišti, cítí se mnohem sebevědoměji. Silněji v kopačkách.

Zdravý Dočkal navíc může představovat obrovskou pomoc i pro trenéra Jílka. A to nejen tím, že bude sbírat asistence a střílet góly. Pokud bychom totiž vybrali úzkou skupinku hráčů, kteří jsou schopni nejlépe absorbovat pokyny ze strany kouče, Dočkal by mezi nimi stoprocentně nechyběl. Herní inteligence totiž vždy byla jeho extrémně silnou stránkou.

V praxi tak může být nejen lídrem v daném zápase, ale taky prodlouženou rukou trenéra. Z pozice u postranní čáry není pro Jílka jednoduché předat hráčům potřebné pokyny, Dočkal v tomhle směru může pomoci. Hráče, jenž by měl na mužstvo takhle silný (a okamžitý) vliv, by Sparta na trhu určitě nenašla.

Zbývá jediné: Sparta i samotný hráč musí být v dalším průběhu přípravy obezřetní. Je důležité každý další krok důkladně zvážit, našlapovat opatrně a především nic neuspěchat.