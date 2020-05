Drsný příběh slávistického kouče: Hořela mu hlava! Teď cepuje hvězdu v bráně

Jmenuje se také Kolář, ale Štěpán (40). Cepuje brankáře Ondřeje v Edenu a je chodícím důkazem toho, že nouze může člověka lecčemus naučit a taky škaredě pocuchat.

»Rothschild« z Viktorky

„Ondra je živočich, klasický gólman s hlavou, do které nikdo nevidí. Hrozně mu přeju další posun a zajímá mě, jak by si poradil se zahraniční výzvou bez svého mentora Štěpána Koláře,“ utrousil na adresu slávisty bývalý gólman Bohemky Radek Sňozík (44). No a ten Štěpán prožil zatraceně nebezpečnou chvilku.

V elitní lize odchytal sedm zápasů za Viktorku Žižkov a dostal v nich jedenáct gólů. Bývaly doby, kdy neměl konto jako Rothschild, a tak si přivydělával všelijak. Postarším lidem ladil televize a rozváděl kabelovou televizi. A právě při tom mu splašené ampéry usilovaly o život.

Vypálený šroub

„Při tahání kabelů jsem se málem zabil. Šáhl jsem do elektřiny, udělal kotrmelec, měl vypálený šroub v hlavě a hořely mně vlasy,“ popsal svůj okamžik hrůzy Štěpán Kolář. Přežil, čupřina mu dorostla! Potyčky se střídavým proudem pak vyměnil za pravidelné obchodování s vínem a Ondřej Kolář v jeho znamenité péči zraje jako nektar z révy. Až tak, že znalci OGC Nice za něj nabízeli 400 milionů korun, a Slavii se to zdálo málo…