Může být Martin Hašek pro kluby stále posilou? NE, moc těžké břemeno | iSport.cz

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Sparťanský záložník Martin Hašek slaví spolu s Adamem Hložkem branku do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichova / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Z přestupu Martina Haška ze Sparty do Maccabi Haifa sešlo • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek je kvalitní hráč, jenž by minimálně v tuzemsku pozvedl úroveň každého mužstva. Na zádech si ovšem nese ohromně těžké břímě v podobě právnického sporu s Letenskými. Směrem k potenciálním zájemcům navíc svým zimním chováním a činy poslal jasný vzkaz: není to se mnou vůbec jednoduché. A to je ještě hodně mírně řečeno...

Ano, Hašek je jiný. Na tom se shodují všichni, kteří s ním přišli do užšího styku. Jiný neznamená automaticky horší, to bych si nedovolil říct. Stačí si ale jen projít jeho profesionální kariéru.

Během v angažmá Bohemians prosakovaly zvěsti, že si s parťáky moc nerozumí. Načež po návratu do Sparty pronesl Hašek tohle: „V Bohemce individuální kvalita při vší úctě nebyla tak vysoká.“ Nejsem si jistý, že by někdo takhle mluvil o bývalých spoluhráčích, ke kterým by měl vážně blízko.

I v době působení v reprezentační jednadvacítce se vědělo, že je Hašek tak trochu samostatnou jednotkou. A ve Spartě se proti němu hráči otevřeně postavili, když odmítl odcestovat na soustředění. To tedy máme tři různé organismy: rodinný klub, národní tým a velkoklub. A pokaždé stejný průběh, Hašek nikde nezapadl.

Tohle všechno samozřejmě kluby velmi dobře vědí. Proč by tedy měly o Haška stát? Proč by měly riskovat kontaminaci uvnitř mužstva? Stojí Hašek opravdu za tohle riziko? Podle všeho ne, protože je volným hráčem už tři měsíce, ale nemáme žádné signály, že by se o něj jakékoli celky praly.

Pak tu máme v úvodu zmíněný soudní spor se Spartou. Ta po Haškovi požaduje na odškodném 55 milionů korun. Nový zaměstnavatel 24letého záložníka by se chtě nechtě do tohoto sporu nepřímo namočil. V jednom tak měl otec Martin Hašek starší pravdu. Pro PR syna je to hotová katastrofa.