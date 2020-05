Může být Martin Hašek pro kluby stále posilou? ANO, nebojte se „jiného“ | iSport.cz

Strach stranou, na celou kauzu se dá kouknout i jinak. Trochu složitěji, ale co když ta přesvědčená většina přehlíží podstatnější věci?

Byl v prostředí na Letné nespokojený, a tak se rozhodl jít cestou, jakou by se možná nikdo jiný z nás nevydal. Opustil jistotu, pravidelný krásný plat a teď riskuje pomalu vlastní existenci.

Tak se zbláznil. Jasně. A taky si dovolil fakt moc.

To je ale pohled Sparty a každého, kdo by se bál udělat to, co Martin Hašek. Třeba si jen stojí na svém a je ochotný do toho jít fakt naplno. Třeba nemá ani nic v ruce, čím by sbor rozhodců přesvědčil, stejně se do toho pustil jako kaskadér.

Tak proto je blázen a pomalu neřád? Možná zkrátka hledá štěstí. To svoje, jaké si sám představuje. A nikdo z nás mu nerozumí. „Nirvánový“ Kurt Cobain kdysi řekl: „Smějí se mi, protože jsem jiný. Já se směju jim, protože jsou všichni stejní.“

Ve slabších Bohemians a ve výkonnostně rozkolísané Spartě bylo Haška plné hřiště. Třeba dal čtrnáct ligových gólů, ale hlavně zvládal být výraznou postavou. Umí totiž fotbal před bránou soupeře i před tou vlastní. Má kompletní hráčskou výbavu a běhá mu to. Proti jeho fotbalovým dovednostem se toho dá namítnout fakt málo.

Ale má složitější povahu. Tak ať s Haškem nepracuje ten, kdo se jí bojí. Kdo ho odsuzuje.