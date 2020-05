Pod jeho vedením směřoval třebíčský hokej k výšinám. S nadšením plánoval letní přípravu i to, jak jeho milovaná Horácká Slavia bude v další sezoně prohánět i ty největší z favoritů Chance ligy, jenže... Ve středu přišla tragická novina: „S nesmírnou lítostí oznamujeme, že náhle zemřel hlavní trenér a sportovní manažer Horácké Slavie pan Radek Novák (†47),“ stojí v oficiálním prohlášení klubu z Vysočiny!

Slavia byla Novákovou srdcovou záležitostí. Coby hráč s ní zažil postup do první ligy. Jenže kvůli zdravotním problémům musel kariéru předčasně ukončit a vrhl se na trenérství! V oddílu léta šéfoval mládeži a na přelomu roku se ujal áčka dospělých! Tomu se pod jeho vedením začalo dařit natolik, že nebýt koronaviru, mělo nakročeno do play off tuzemské druhé nejvyšší soutěže (v předkole Třebíč vedla nad Slavií Praha 2:0 na zápasy)! „Jménem Horácké Slavie vyjadřujeme celé rodině a pozůstalým upřímnou soustrast,“ zní v černočerném klubovém vyjádření.

Respektovaná osobnost skonala po nečekaných zdravotních komplikacích v úterý večer. Mrazivá informace se dotkla nejen samotných plejerů, ale i fanoušků. „Skvělý, čestný chlap,“ kondoloval na klubovém Facebooku jeden z nich. „Rodině upřímnou soustrast,“ posílali nejbližším morální podporu další.