Byla to velká sláva, když před týdnem přišla zpráva, že láska osminásobného olympijského vítěze Kasi přivedla na svět vytouženou holčičku. Bolt se navíc těhotnou přítelkyní na sociálních sítích často chlubil, a tak vytvořil zdání pohádkového vztahu. Jenže nic není černobílé.

Nyní na povrch vyplulo svědectví britské modelky Shari Hallidayové (22), která tvrdí, že pouze dva dny před porodem po ní Bolt chtěl její sexy fotky. A protože jej znala, navíc se jí líbil, poslala mu dva obrázky ve spodním prádle. „Jsi krásná, tohle miluju,“ měl jí odpovědět.

Exotická kráska tou dobou podle svých slov netušila, že je Bolt zadaný, natož, že se brzy stane tátou. „Byla jsem šokovaná, když jsem se to dozvěděla. Měla bych si o lidech zjišťovat víc. Měl by se soustředit na rodinu a nechápu, co má z toho psát si s jinými dívkami,“ prozradila Shari britskému deníku The Sun.

A to není vše! V únoru během návštěvy Británie měl Shari neúnavně vypisovat, jak je krásná a dokonce to vypadalo, že modelka za ním přijede do hotelu, kde přebýval. Pak však přestal odpovídat a Shari si myslela, že usnul.

Dvojice se poznala minulé léto v jednom britském nočním klubu. Už tehdy jí Bolt lichotil a dokonce jí mazaně čmajzl mobil, aby si pro něj následně musela přijít k němu do apartmánu. „Věděla jsem, že to byl vtip, ale nelíbilo se mi, že jsem byla přinucená jít k němu do hotelu. Políbili jsme se, ale nezůstala jsem a po chvíli odešla,“ popisuje Shari. Teď asi jamajského rychlíka doma čeká místo ráje peklo.