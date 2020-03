Jak dohrát sezonu? V Premier League mají plán, La Liga vytyčila mezníky | iSport.cz

Dohrát, či nedohrát? To je oč tu běží! Paralela slavného výroku z Hamleta symbolizuje aktuální složitou situaci napříč sportovními soutěžemi, fotbalu nevyjímaje. Koronavirová pandemie zapříčinila přerušení řady lig, jejichž vedení čekají náročná rozhodnutí. Vydržet a zkusit soutěže dohrát, nebo je ukončit, jako to například udělali v české hokejové extralize? Španělská La Liga i anglická Premier League již přišly s určitými plány.

Společně patří mezi největší fotbalové soutěže světa. Zájem fanoušků o jejich zápasy je enormní. Proto jsou Premier League a La Liga, které byly kvůli koronaviru, stejně jako řada dalších, přerušeny, pod velkým drobnohledem. Aktuálně se řeší jejich další vývoj, respektive: co s rozběhnutou sezonou.

Rozhodujícím faktorem budoucnosti prestižních lig bude to, jak dlouho se kvůli COVID-19 nebude moct hrát. Jaké mají soutěže plány se zbytkem rozjeté sezony?

Prezident La Ligy Javier Tebas pracuje na třech scénářích, kdy znovu ligu nastartovat. V prvním případě hovoří o tom, že by se rozjela již 23. dubna. Pokud by pandemie ustupovala pomaleji, začalo by se ve Španělsku hrát začátkem května, nejpesimističtější je pak varianta se startem 14. května, která by znamenala, že by se hrálo až do konce června.

Španělský svaz si konkrétní data nedává, jeho prezident Luis Rubiales je ale názoru, že ani 30. červen nepředstavuje lhůtu, do kdy by měla být La Liga dohrána. Pokud by byla epidemie zastavena, chce Rubiales nejvyšší soutěž dohrát, a to i kdyby měl být odsunut start nové sezony.

V Premier League přišli s dosti radikálním plánem, jak ročník dokončit. Podle The Sun jsou týmy připravené odehrát všech 92 zbylých utkání za zavřenými dveřmi, přičemž by byl každý duel vysílán živě v televizi.

Strategie má být taková, že by se zápasy hrály na dvou třech stadionech ve středozemí v různých časech. Svůj návrh by kluby měly vedení soutěže předložit ve čtvrtek.

Na první pohled je zřejmé, že jak na Ostrovech, tak ve Španělsku zatím hledají varianty, jak své ligy dokončit. Zdá se tak, že o předčasných ukončeních a o tom, kdo (ne)bude mistrem, kdo (ne)postoupí do evropských pohárů či (ne)sestoupí se bude jednat až ve chvílích opravdu mezních.

Ani v Německu nemají vzhledem k událostem spojeným s koronavirem klid. Z bundesligového programu bylo ale zatím odloženo pouze 27. kolo. O dalším osudu soutěže a jejím případném programu se bude jednat poslední březnový týden. Vedení ligy ale nepředpokládá, že by se v prvním dubnovém týdnu hrálo.