Když se sedminásobný mistr světa formule 1 v prosinci roku 2013 proháněl na lyžích v Alpách se synem Mickem, nikdo by nepomyslel, jaké následky tradiční lyžovačka v Maribelu bude mít. Bohužel pád a náraz hlavou do kusu skály upoutaly šampiona na lůžko. Od té doby jeho rodina a přátelé pečlivě chrání jeho soukromí a jakékoliv informace jsou velmi vzácné.

Jak to teď se Schumacherem vypadá?. Pod dohledem svých milovaných se údajně připravuje na extrémně nebezpečnou operaci. Metoda regenerace nervového systému za pomoci kmenových buněk je stále nepříliš vyzkoušenou. O celý proces se postará renomovaný profesor a kardiolog Philippe Menasche. Ten je pionýrem ve výzkumu a aplikaci této léčby a jednou z největších světových kapacit.

Novinář z deníku Le Parisien pan Décugis prozradil další detaily. „Naše zdroje říkají, že Michael Schumacher dostává perfuze kmenových buněk, které vyvolávají systémový protizánětlivý účinek. To znamená, že zasahují do celého těla, a že také zasáhnou mozek Michaela Schumachera. Je to docela tajemné, protože oficiálně (profesor Menasche) pracuje pouze na srdci. Dosud prováděl experimenty s aplikací nových kmenových buněk a vstřikováním do žil pouze na zvířatech."

Tento francouzský expert operoval Michaela už loni v září. A nadcházející zákrok je dalším ze série částečně experimentálních. Ale i pouhý záblesk naděje zřejmě stojí za nemalý risk. Fyzická kondice rodáka z Hürthu je po tolika letech údajně žalostná. Na přelomu roku unikly informace, že trpí značným úbytkem svalstva a zeslábly mu kosti. I kdyby zákrok lékařů proběhl bez problémů, nedá se předpokládat, že se Schumacher zcela zotaví.