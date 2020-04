Slavný šéf z F1: Nový Schumacher? Vidím dva. Alonsa si Ferrari nevážilo | iSport.cz

Mladá nizozemská star Red Bullu Max Verstappen loni zabodovala. Se svým vozem dojížděla na předních pozicích a výsledkem byla třetí pozice v celém seriálu. I v roce 2020 by se rád rval o ta nejlepší místa jako lev, a tak má tuto šelmu Verstappen vyobrazenou na horní části své helmy. • Instagram Max Verstappen

Michael Schumacher vyhrál v Benettonu první titul ve formuli 1. Do stáje jej přivedl Flavio Briatore • Profimedia.cz

Angažoval Michaela Schumachera a ten mu vyjel dva tituly mistra světa. Posléze objevil pro formuli 1 Fernanda Alonsa a španělský býk rovněž dvakrát oslavil mistrovský titul. Flavio Briatore byl zkrátka mužem na svém místě. Mnohdy kontroverzní leč úspěšný.

„Jsem pyšný, že jsem mohl spolupracovat s dvěma nejlepšími piloty jejich generace,“ prohlásil italský milionář v rozhovoru pro server F1-Insider při příležitosti 70. narozenin.

Schumachera přetáhl v 90. letech z Jordanu do svého Benettonu a byla to trefa. „Musel jsem kvůli němu vyhodit Roberta Morena, našeho druhého pilota, aby bylo pro Michaela místo. Jenže to se nelíbilo Ayrtonovi Sennovi. Přátelil se s Morenem a Schumiho k sobě nechtěl. Moc dobře věděl, že má v sobě něco speciálního,“ popsal Briatore zákulisní šachy.

Nakonec však Schumachera skutečně přivedl a slavil úspěchy. Němec vyhrál titul nejen jako jezdec, ale pomohl ovládnout i pohár konstruktérů. „Myslel jsem si, že nikdo jako Michael ve formuli už nebude, ale pak jsem poznal Fernanda. Byl minimálně stejně dobrý. Na okruhu neměl slabiny,“ řekl v rozhovoru.

Právě Alonso podobně jako Schumacher (s odbočkou u McLarenu) skončil od Briatoreho u Ferarri. Stáj z Maranela však ze španělského pilota podobnou legendu jako v případě Němce nestvořila.

„Přitom Fernando je držel nahoře. To on dělal na trati rozdíl, ne jejich vůz,“ rýpl si Briatore. „Jenže tehdejší prezident Ferrari Luca di Montezemolo si nechtěl připustit, že za všechno vděčí Alonsovi. Naopak stáj na jeho slávu žárlila a to je vždy problém.“

A kdo bude podle sedmdesátiletého byznysmena příští velkou hvězdou F1? Následovníky Schumachera s Alonsem vidí Ital hned ve dvou nadějných pilotech. „Charles Leclerc a Max Verstappen mi je hodně připomínají.“

„Stejně jako bojoval Senna se Schumacherem, i oni si chtějí na okruhu vydobýt respekt. Senna chtěl po Michaelovi víc úcty, protože jezdil po boku světového šampiona, ale Michaela to nezajímalo. On chtěl být nejlepším a mít respekt ostatních. Proto jezdil agresivně. A podobně to mají Leclerc s Verstappenem s Vettelem a Hamiltonem,“ dodal Briatore.