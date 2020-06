Ilie Nastase se svojí Ioanou poté, co se stali manžely i před Bohem. • Facebook

Chce mít tolik manželek, kolik získal grandslamů? Rumunský tenisový bouřlivák Ilie Nastase (73) ovládl včetně čtyřhry a mixu sedm turnajů »velké čtyřky«, teď se popáté oženil. Vzal si o 30 let mladší Ioanu.

Někdejší král světového tenisu byl na kurtu nezkrotný živel, který urážel soupeře, rozhodčí i diváky. Ženy ale po něm šílely. „V posteli jsem měl přes 2500 holek,“ tvrdil kdysi Ilie, byť o jeho galantnosti lze pochybovat. Koneckonců britské hvězdě Kontaové před třemi lety při Fed Cupu nadával z lóže do »zas*aných ku*ev«, až ji rozplakal a ochranka ho musela vyvést z haly... „Možná jsem to krapet přehnal, ale mohla si za to sama,“ bránil se Rumun naivně.

V osobním životě to asi moc lepší nebude, vždyť mu krachla už čtyři manželství. Po belgické modelce Dominique, americké herečce Alexandře a rumunských modelkách Amalii s Brigitte to teď zkusí pátá.

Uhrančivá krajanka Ioana je o třicet let mladší. V září 2018 spolu začali randit, v dubnu 2019 se úředně vzali a teď měli skromný obřad v kostele. „Bylo to prosté a krásné. Řekli jsme si »ano« a šli se najíst do restaurace,“ smál se Nastase. Kdypak bude rozvod číslo pět?