Odvrácená tvář slávistů: hospodské chování (nejen) na Baníku bere kredit | iSport.cz

Baník - Slavia: To bodlo! Masopust ukázkově poslal Pražany do vedení, 1:2 • iSport TV

Místo cca patnácti tisíc diváků na vítkovickém stadionu, které by za normálních okolností dorazily, bylo ve středu kromě VIP sektoru na tribunách prázdno. Bláhově si však člověk myslel, že by díky tomu nemusel být zápas zbytečně vyšponován do brutálních emocí.

Šlo o naprostou tradici posledních let, když na sebe narazí Baník se Slavií – a nutno dodat, že svůj díl viny na tom má nejen nedávná historie (dvě Barošova vyloučení či penalta ve finále poháru), ale i nejistý sudí Ondřej Berka, jemuž se utkání vymklo z rukou. Fauly, hádky, karty...

A do toho klasika: nepříjemný fén z hostující lavičky. Sportovní hecování mezi oběma tábory dokážu pochopit (pokud je v rozumné míře a formě), přestřelky mezi Jindřichem Trpišovským a Milanem Barošem k vypjatému souboji patří. Ale co si dovolí zejména asistenti hlavního trenéra Slavie směrem k rozhodčím? Zdeněk Houštecký je označován za správného blázna, ale tohle už chce opravdu silný žaludek.

Přitom nejde o žádný výjimečný jev, realizační tým „sešívaných“ už je svými emočními výlevy za hranou známý. Ve vyostřeném pražském derby to ještě jakžtakž lze brát, plné tribuny jsou spouštěčem pro horké hlavy. Nicméně tento jev se projevuje již téměř v každém zápase, navíc teď bez fanoušků lze díky tichu všechno slyšet dvojnásob.

Vyprávět by mohli nejen v Ostravě, ale například i nedávno v Mladé Boleslavi. Rozumím i nervozitě ze strany slávistů, utkání na Baníku se nevyvíjelo podle jejich představ herně ani výsledkově, zatímco Plzeň drtila Zlín. Z dvanáctibodového náskoku před jarem je polovina.

Ale aby v nastavení slavili svůj gól na 2:1 nevhodnými gesty a nadávkami směrem k domácí lavičce a hlavní tribuně? Tým, jenž má být nad věcí díky prvnímu místu v tabulce a nedávným zkušenostem z Evropy?

To už mi hlava nebere. Stejně jako následné ubohé osočování hráčů SKS směrem k baníkovcům za to, že konkurenční Viktorii před týdnem doma zápas pustili, zatímco proti nim se vyhecovali do posledních minut. Konkrétně do devadesáté sedmé, kdy Patrizio Stronati vyrovnal a s obrovskou radostí z cenného bodu hostům se svými spoluhráči vše vrátil. Výmluvný, byť nevyřčený vzkaz: karma je zdarma.

Absolutně však nejde jen o středeční zápas, slávisté hazardují především se svou reputací napříč celým fotbalovým prostředím. Pokud takhle i nadále půjdou zatvrzele a vulgárně proti „všem“, obrátí se fakt, že jim nezaujatá veřejnost dosud možná úspěch přála za moderní pojetí fotbalu, proti nim.

Tak jako se to stalo Plzni, když před deseti lety začala vládnout lize. Nejdřív sympatie za totální ofenzivu, která díky Pavlu Vrbovi předběhla dobu, pak až nenávist kvůli přízni rozhodčích.

Uvědomí si v Edenu pět minut po dvanácté, že i vystupování realizáku může být na úrovni? Pokud ne, další část nezávislého spektra jim na svou stranu přetáhne image slušného Adriana Guľy. A to se dřív nebo později bude Západočechům hodit.