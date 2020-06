Takhle se Dominika zvěčnila před grandslamem US Open. • Instagram

Dominika Cibulková na dovolené v plavkách, to je vždy žhavá podívaná... • Instagram.com/domicibulkova

Dominice Cibulkové s Michalem Navarou to na Plesu v opeře slušelo náramně • Instagram

Co je lepší, než snídaně na vesnici? • Instagram

Chalupu na pozemku 1 133 metrů čtverečných si tenistka pořídila teprve v devatenácti. Až letos, když už je dávno vdanou paní, se s manželem Michal Navarou rozhodla pro její kompletní rekonstrukci. Dokončili ji teprve pár týdnů před porodem.

V půvabné přírodě pouhých pětačtyřicet minut jízdy autem z Bratislavy, viděli novopečení rodiče ideální místo pro vegetování s novorozeným zlatíčkem. A tak z chalupy udělali epesní haciendu s plovárnou, na níž se Dominika ještě s Kubíkem v bříšku ráda vyhřívala.

Jejich pýcha se ale stala terčem zlodějů. Ti přes sousedy udělali díru v plotě a pustili se do práce. „Ano, je to pravda, Dominice a Michalovi vykradli chalupu. Lupič musel vědět, co jde ukrást,“ potvrdila pro web Šport24.sk maminka Dominiky Katarína. „Odcizil i drahé zařízení z bazénu, takže musel dobře vědět, jak na to,“ dodala.

Záznam z nainstalované kamery na terase ukazuje, kterak si jeden z pachatelů v úterý brzy ráno monitoruje terén. S baterkou si svítí na zámek a dumá... „Podle mě to nebyl obyčejný zloděj. Měl na tváři masku, avšak měl na sobě věci, které by někdo mohl rozpoznat,“ doufá paní Katarína. „Měl na sobě dražší oblečení, tenisky, jež se neprodávají jen tak někde. Taky taštičku přes rameno a myslím, že ne každý muž takovou nosí,“ uzavřela slovenská »Jessica Fletherová«.