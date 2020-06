Pavel Horváth s Mariánem Čišovským na Letišti Václava Havla před odletem do Istanbulu • Pavel Mazáč Sport

Plzeňští fotbalisté krátce poté, co vstřelili úvodní branku v zápase se Znojmem • Barbora Reichová Sport

Je to tam! Daniel Kolář právě vstřelil branku do sítě Znojma a přijímá gratulace od spoluhráčů • Barbora Reichová Sport

Slovenský obránce Marián Čišovský v létě 2011, kdy přišel do Plzně. Vítal ho generální ředitel klubu Adolf Šádek • Archiv Sportu

Marián Čišovský měl do poslední vteřiny podporu láskyplné rodiny • Barbora Reichová (Sport)

Šest let boje a naděje, že se přece jen dočká zázračné medicíny. Šest let muk, která neukončilo uzdravení, nýbrž zubatá s kosou na zádech, jež v noci ze soboty na neděli zaklepala na dveře speciálně upraveného domečku Mariána Čišovského (†40), aby někdejšího fotbalistu Plzně a slovenského nároďáku vyprostila z toho hrůzného utrpení.

Mozek chalana z Humeného fungoval, zato tělo oblíbeného sportovce chřadlo a chřadlo. „Poslední měsíce už to bylo pro všechny velmi, velmi kruté. Marián nemohl vůbec nic. Jenom ležel a mrkal očima,“ vyprávěl zdroj z okolí sympaťáka webu CNN Prima NEWS. „Je strašný, co řeknu, ale pro všechny je to svým způsobem vysvobození. Všichni si prožili doslova peklo,“ dodal.

Čišovského držely nad vodou rodina a víra, že tragické vyhlídky nakonec přece jen postaví na hlavu. „Pořád věřil, že se najde nějaký lék, že to dobře skončí,“ pokračoval informátor. „Strašlivou diagnózu si snažil nepřipouštět. Pár měsíců nazpět už ale tušil, že to nevyhraje.“

Poslední týdny už nepřinesly nic hezkého. Čišovský trpěl. A spolu s ním jeho rodina v čele se starostlivou ženou Martinkou a třemi potomky. Všichni u něj byli do jeho poslední pozemské vteřinky. „Nejhorší stadium trvalo strašně dlouho,“ řekl zdroj.

„Smekám před ním, jak to zvládal, smekám před jeho manželkou Martinou, která o něj do posledního okamžiku pečovala s neskutečnou láskou a obětavostí,“ uzavřel.