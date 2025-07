Fair play na Tour: Kdo po pádu Pogačara zavelel ke zpomalení? Nor ale dostává výhrůžky

Je to nepsané pravidlo pelotonu Tour de France: Když spadne, nebo má jiné nepříjemnosti závodník ve žlutém, čeká se na něj. Ve středeční etapě se ale ukázalo, jak velkému respektu se dostává Tadeji Pogačarovi, který sice Grande Boucle vyhrál už třikrát a obléká duhový trikot mistra světa, dres lídra francouzské Grand Tour však momentálně neveze.

Čtyři kilometry před cílem, tedy ještě mimo ochrannou zónu zaručují stejný čas, jaký měla skupina, v níž před pádem byl, potkala slovinskou hvězdu nepříjemnost. Ve chvíli, kdy se skupina hlavních favoritů přesouvala na silnici doprava, nešťastně zavadil o kolo Tobiase Johannessena, spadl na levý bok, navíc ramenem narazil v poměrně vysoké rychlosti do obrubníku.

Okamžitě se ale zvedl a začal nahazovat spadlý řetěz, což se mu nejprve nedařilo, proto k němu přispěchal muž z vozu či motorky neutrální pomoci a Pogačarovo kolo znovu zprovoznil. Slovinec se vydal za hlavními soupeři, ovšem dělilo je 22 sekund.

Ve chvíli, kdy se všichni dozvěděli o pádu jezdce v duhovém trikotu, peloton zpomalil. Kdo přesně k tomuto kroku zavelel, ale není jasné. Podle šéfa týmu EF Education-EasyPost Jonathana Vaughterse to byl jeho jezdec v maillot jaune Ben Healy.

„Byl to Ben. To jen ukazuje, jaký je to borec. Prostě tam najel a všem řekl, ať zpomalí, že by to byla blbost pokračovat bez něj,“ tvrdil boss americké stáje.

Podle Ilana van Wildera, závodníka týmu Soudal-Quick Step, to byl Remco Evenepoel, kdo po Pogačarově pádu na všechny křičel, aby zastavili.

S tímto krokem souhlasili i jezdci Visma-Lease a Bike. „Čekali jsme na něj, jak jsme podle mého názoru měli,“ pronesl v cíli Jonas Vingegaard. Jeho kolega Matteo Jorgenson navíc dodal: „Aspoň vidí, že jej opravdu chceme porazit sportovně.“

Pogačar gesto ocenil okamžitě po průjezdu cílem, kdy do vysílačky zahlásil: „Všechno v pohodě. Respekt balíku, respekt všem, díky!“

Ovšem velkému respektu se teď netěší Johannessen, kterého někteří viní ze Slovincova pádu a posílají mu výhrůžky. Přitom sám Pogačar hned v cíli hlásil, že nešlo o Norovu chybu, ale o běžný závodní incident.

„Samozřejmě bych to rád udělal znovu a jinak, ale nemůžu. Je to fakt hrozný pocit. Zároveň ale nikomu nepřeji tolik výhrůžek, co dostávám do schránky. Je mi to neuvěřitelně líto, ale zároveň se děsím veškeré té nenávisti od lidí. Je to fakt děsivé,“ napsal Johannessen na síti X.

Šéf jeho týmu Uno-X Mobility Thor Hushovd kvůli tomu hovořil ve středu večer přímo s Pogačarem.

„Znám ho a volal jsem mu. Zavolal zpátky o pár minut později. Pak řekl, že to nebyla Tobiasova chyba, ale že to byl závodní incident. Myslím, že se to uklidní, až Tadej ráno promluví s médii,“ pronesl Hushovd.

Hlavní týmový lékař celku UAE Emirates-XRG pak přišel s dobrou zprávou. Pogačar neutrpěl žádnou zlomeninu ani otřes mozku a může v závodě pokračovat.

„Po důkladném vyšetření po etapě mohu naštěstí říct, že Tadej nemá žádné vážné zranění. Žádný otřes mozku ani zlomeniny. Má nějaké modřiny a oděrky na levém předloktí a boku, ale jinak je v pořádku. Budeme ho i nadále sledovat, ale v této fázi je z lékařského hlediska schopen pokračovat v závodění,“ řekl Adrian Rotunno.