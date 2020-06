Krutý příběh. Čišovský následoval legendy, vdovu podpírali na tribuně | iSport.cz

Plzeň se těšila na krásnou slunečnou neděli, zakončenou ligovým šlágrem s našlápnutou Spartou. Jenže hned zrána zmrazila celé město velmi smutná zpráva. Ve věku čtyřiceti let zemřel bývalý stoper červenomodrých Marián Čišovský, který prohrál svůj zápas s krutou a nevyléčitelnou chorobou . „Způsobem, jakým bojoval až do poslední chvíle, je vzorem pro všechny, kteří musí bojovat s jakoukoli nemocí,“ uvedl šéf Viktorie Adolf Šádek. Fotbal se v tu ránu ocitl na vedlejší koleji, tak jen pro pořádek – domácí zvítězili 2:1.

Viktoria se v relativně krátké době musí vyrovnat s třetí tragédií a nenahraditelnou lidskou ztrátou. Po předčasných odchodech Františka Rajtorala (+31) a Davida Bystroně (+34) v roce 2017 skonal i třetí někdejší člen legendární obrany týmu, který získával tituly i body v Lize mistrů. V noci ze soboty na neděli zemřel Marián Čišovský. Bylo mu čtyřicet let.

„Dnes odešel legendární obránce a fantastický člověk... Dohlídni tam na Rajtyho s Bizim... Naše obrana z roku 2011 byla neuvěřitelná a nemůžu uvěřit, že jsem tu zůstal úplně sám... Upřímnou soustrast rodině #28,“ vzkázal na Instagramu David Limberský, poslední z obranné vozby, který je ještě naživu.

Čišovský podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS), nevyléčitelné a kruté nemoci pohybového aparátu, která se stala osudnou například i bývalému českému premiérovi Stanislavu Grossovi. Trpěl jí třeba i známý britský vědec Stephen Hawking, kterého choroba upoutala celoživotně na speciální invalidní vozík.

Plzeňský klub o úmrtí slovenského fotbalisty informoval na svých sociálních sítích a okamžitě zřídil pietní místo u Brány borců na svém stadionu, kam mohli fanoušci přijít zapálit svíčku. Příznivci zase uspořádali společný smuteční pochod z náměstí na stadion, většina z nich při tom měla na sobě památeční trička s nápisem TITUL PRO ČIŠU! ze sezony 2014/15.

Hráči Viktorie nastoupili do zápasu se Spartou ve speciálních dresech s jednotnou jmenovkou ČIŠOVSKÝ na zádech, samozřejmostí byla minuta ticha před úvodním hvizdem i hromadný potlesk všech ochozů ve 28. minutě, tohle číslo totiž Čišovskému v Plzni patřilo.

A už navždy bude.

„To, jak Marián dokázal do poslední chvíle bojovat do poslední chvíle se zákeřnou nemocí, je obdivuhodné a ukazuje to, jak silný to byl člověk. Zároveň ukázal cestu všem, kteří bojují s jakoukoli podobnou nemocí – nikdy se nevzdat. Toto poselství tady s námi zůstane navždy, stejně jako Marián v našich vzpomínkách a srdcích,“ uvedl klubový boss Adolf Šádek, který utkání sledoval v černém smutečním obleku.

Když pak Tomáš Chorý otevřel skóre zápasu, jeho gesta byla výmluvná. Nejprve si stáhl z paže černou pásku a ukázal jí nebe a pak si uznale poklepal jméno zesnulého fotbalisty na svých zádech.

Sparta - Plzeň: Chorý se na přední tyči prosadil přes tři bránící hráče, 1:0!

Nejsilnější moment nicméně přišel až po zápase, když tým přišel na děkovačku před jižní tribunu, na které stála vdova po zesnulém Martina Čišovská s dětmi. Zatímco celý stadion tleskal, drobnou blondýnku s kšiltovkou podpírali Matúš Kozáčik s Markem Bakošem, nynější asistenti a bývalí Čišovského parťáci. Na druhé straně si pak David Limberský půjčil z kotle transparent s nápisem ODPOČÍVEJ V POKOJI ČIŠO #28 a s celým týmem jej držel naproti fanouškům, přičemž obě skupiny střídavě tleskaly a vyvolávaly jméno, kolem kterého se včera v Plzni bohužel všechno točilo. Zazněl i nostalgický hit Karla Gotta Cˈest La Vie.

Čišovský sice odehrál v Plzni pouze tři sezony, ale v kronice klubu zanechal elegantní stoper s výbornou rozehrávkou a nadprůměrnou produktivitou nesmazatelnou stopu. Když mu lékaři diagnostikovali ALS, vyjádřil mu klub plnou podporu a nadále plnil smlouvu. Čišovský zůstal i na soupisce, to bylo další milé gesto.

„Marián byl vynikající fotbalista i člověk, charakterní a inteligentní. Nemám jediné minus, které bych o něm řekl. Zdrtilo mě to,“ řekl Dušan Uhrin mladší, který rodáka z Humenného vedl kromě Plzně i v rumunském Temešváru.

Tak odpočívej v pokoji, Čišo.

Plzeň - Sparta: “Marián Čišovský!” Fanoušci Viktorie vyvolávají jméno zesnulého stopera