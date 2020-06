Marián Čišovský zemřel, trenér Pavel Vrba vzpomíná: Byl extra třída | iSport.cz

Odešel skvělý člověk i mimořádný fotbalista. Marián Čišovský, někdejší stoper Viktorie Plzeň, podlehl v noci na neděli zákeřné nemoci ALS (Amyotrofická laterární skleróza). Smutná zpráva obrovsky zasáhla i Pavla Vrbu. Právě on byl tím trenérem, který si v roce 2011 slovenského obránce vytipoval a přivedl ho do Plzně. „Byl to skvělý kluk,“ vzpomíná v rozhovoru pro iSport.cz na společná úspěšná léta, která vyvrcholila ziskem titulu i dvěma účastmi v Lize mistrů.

Plzeň po historicky prvním ligovém primátu sháněla zkušeného lídra. Marián Čišovský všechny předpoklady splňoval. Pavel Vrba z něj udělal stopera a skvělý hráč se mu v nadcházejících letech náramně odvděčil. Ve slovenském sympaťákovi se nespletl – Čišovský se okamžitě zařadil ke klíčovým pilířům a výrazně přispěl k dalším mimořádným úspěchům. Bohužel kvůli zákeřné nemoci odešel příliš brzy…

Jak vás zasáhla tahle ohromně smutná zpráva?

„Určitě hodně. Znal jsem Mariána velmi dlouho, už v dobách, kdy působil na Slovensku v Petržalce, sledoval jsem ho v Žilině, pak v Temešváru. Potom se nám ho podařilo přitáhnout do Plzně, takže pro mě je to trošku jiná záležitost. Byl to skvělý kluk, který pro nás odvedl úžasnou práci. Je mi z toho strašně smutno, snad ještě nemohu ani uvěřit tomu, že už ho neuvidíme.“

Proč jste se ho v létě 2011, krátce poté, co jste v Plzni vyhráli první titul, rozhodli přivést?

„Já jsem ho dobře znal, takže jsem věděl, jaký je to hráč, jaký je povahově, měl jsem o něm informace ze Slovenska. Byla to trefa do černého. Věděl jsem, jakého hráče chci, on všechny požadavky splnil. Myslím, že nám všem ukázal, jak se to má dělat. Profesionálně i lidsky skvěle. Byl to úžasný kluk.“

V čem byl fotbalově nejlepší?

„Asi víte, že začínal jako krajní obránce, pak jsme ho předělali na stopera. Co mně na něm nejvíc imponovalo, co se týká fotbalu, nebudu se bavit o lidské stránce, která byla skvělá, tak to byl hráč, který zvládal nadstavbovou část. Proto jsme si ho vybrali a strašně nám pomáhal. Byl to fotbalista extratřídy, nejen oblíbený v kolektivu, ale úžasný pro trenéra jako hráč i člověk.“

On z pozice stopera rád útočil, dával dost gólů. Právě kvůli tomu jste na něj sázel?

„Přesně tak, už jsem to naznačil. Byl to tvořivý obránce, kterých tolik nebývalo a ani nebývá. Co jsme chtěli, tedy aby dělal nadstavbovou část, tak on to splňoval. Proto jsme se na něj zaměřili a proto jsme ho chtěli.“

Bylo znát, že tehdy do Plzně přišla obrovská osobnost?

„Samozřejmě. Byl to hráč, který už měl za sebou pohárové zápasy za Petržalku i Žilinu, na evropské scéně odehrál spousty zápasů v Temešváru. Přišel s obrovskými zkušenostmi, v tom období celému mužstvu výrazně pomohl. Beru ho jako jednoho z klíčových hráčů, který se zasadil o to, co se potom v Plzni stalo.“

Bylo těžké ho do Plzně dostat?

„Ani ne. On tenkrát končil v Temešváru, mluvili jsme s ním a dali mu nabídku. Měli jsme možná štěstí, že jsme už uhráli titul a on přišel do mužstva, které hrálo o Champions League. Mohli jsme mu nabídnout i věci, které on chtěl. Tedy hrát poháry, pokusit se o Ligu mistrů. Jak už jsem říkal, nám v tom ohromně pomohl, doufám, že na nás bude hezky vzpomínat i tam nahoře.“

iSport podcast: Čišovský? Elegán a protipól vlčáků v Plzni. Nastartoval klub na vrchol

Vybavíte si nějaké konkrétní zápasy?

„Přiznám se, že ho spíš beru za celé období, které jsem ho v týmu měl. Férového, úžasného kluka, co se týká věcí mimo fotbal, k tomu to, co odváděl na hřišti… Takoví se hledají těžko, on byl úžasný, splňoval všechno, co jsme po něm chtěli. Je mi to vážně líto.“

Jak ho v Plzni hráči brali? Musel zapadnout do týmu, který v té době vybojoval titul.

„Mužstvo takového hráče přijme vždycky hodně rychle. Pochopili, že jim Marián pomůže, co se týká fotbalu a nadstavby, kterou do týmu přinesl. Kabina tohle okamžitě poznala, proto tam neměl žádný problém a v určitém období jí dokonce šéfoval. Hráči ho respektovali od prvního okamžiku, co tam přišel. Potvrzoval to každým dnem, co v Plzni byl.“

Do Plzně přišel v 31 letech jako ostřílený fotbalista. Stal se hned přirozeným šéfem ostatních?

„Přišel jako zkušený hráč, brali jsme ho právě proto, že jsme takového fotbalistu potřebovali pro Ligu mistrů. Opravdu všechno splňoval. Tenkrát tam byly spousty skvělých fotbalistů, Horvi, Limba a další. On zapadl do mozaiky, cítil se v mužstvu skvěle, i tým si s ním rozuměl výborně.“

Za jiných okolností by vydržel v pozici plzeňského lídra ještě déle, že?

„Určitě. Víte sám dobře, že konec kariéry ovlivnila jeho nemoc. Kdyby tu nemoc neměl, určitě by ještě pár roků hrál. Bohužel.“

Ukázalo se i v souvislosti s těžkou nemocí, jaký to byl bojovník?

„Přesně tak. Také v životě dokázal, že byl bojovník. On to zvládl, pomáhal, jak mohl, byl rodinný typ. S dětmi, které měl, chtěl být co nejdéle. Bojoval až do konce.“

Hodně mu pomáhali i lidé kolem něj, souhlasíte?

„Jeho nadace (Spolek 28) existuje už nějakou dobu, lidé kolem něj jemu i rodině hodně pomáhali, v tom budou určitě pokračovat dál. Je to ukázka jeho lidskosti i toho, jak fungoval. Je to naprosto správné, pokud po mě kdykoliv kdokoliv v tomhle případě bude něco chtít, vždy se toho rád zúčastním.“

Plzeň - Sparta: Minuta ticha za zesnulého Čišovského, hráči nastoupili s jeho jmenovkami

MOMENTY 3. nadstavbového kola: Liga ve stínu tragédie, Musa útočí na krále střelců