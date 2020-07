Už hodinu před obřadem, tedy v pátek okolo půl třetí odpoledne, u Velké obřadní síně na Ústředním hřbitově v Plzni čekali Marek Bakoš a Matúš Kozáčik. Dva členové úspěšné party, která v Plzni slavila tituly a zahrála si Ligu mistrů. Bývalí spoluhráči a velcí kamarádi Mariána Čišovského pomáhají rodině zvládnout nejtěžší životní chvíle. Jednou z nich byl i páteční smuteční akt.

„Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším Mariánem,“ vzkázala prostřednictvím klubu vdova Martina, se kterou měl Čišovský tři děti – syny Maroše (14), Martina (11) a dceru Tinu (7). Zároveň poprosila o respektování soukromí, po ztrátě milovaného manžela, ona i její nejbližší okolí potřebují hlavně klid. I proto se k obřadu dostavila mimo dosah veřejnosti a stejně tak smuteční síň opustila…

Na místě posledního rozloučení nechyběly známé tváře. Bývalý kapitán Viktorie a nyní kouč Příbrami Pavel Horváth přišel s manželkou a dvěma dětmi. Dorazil trenér Miroslav Koubek, za jehož působení v Plzni se Čišovský před šesti lety dozvěděl krutou diagnózu a musel kariéru ukončit. Z Ostravy vážili cestu odchovanci Viktorie a současní hráči Baníku Václav Procházka a Martin Fillo, ukázal se i liberecký záložník Martin Zeman. Stranou dění postával místopředseda FAČR Roman Berbr, dříve předseda Plzeňského krajského fotbalového svazu. Loučil se i Martin Straka, legendární útočník a současný šéf hokejové Škody Plzeň.

Z aktuálního kádru dorazil jako první nejzkušenější David Limberský. Přišel po vlastní ose, protože chvíle předtím trávil v porodnici u své ženy Lenky. Ta mu v úterý porodila dceru Lilien. Autobus s plzeňskými fotbalisty přijel k síni až těsně před obřadem. Nálada byla logicky smutná, všichni si v hlavě přehrávali momenty Čišovského kariéry, zanechal ve Viktorii nesmazatelnou stopu.

Samotný pietní akt zůstal pro veřejnost uzavřený, fanoušci i početní zástupci médií čekali venku. Náročnou úlohu, pronést smuteční řeč, zvládli Marek Bakoš s Matúšem Kozáčikem. Zazněly i Mariánovy oblíbené písně. Odehrávaly se věci, které vždy po ztrátě blízkého člověka tolik bolí… Tváře smutečních hostů poté, co se po necelé hodině trousili zpátky ven na letní vzduch, vypovídaly o všem. Například Pavel Horváth s omluvou odmítl rozhovor, oči měl zalité slzami. Bolest a žal všech zúčastněných se asi nedají pořádně popsat.

„Pro nás to je hodně těžký den. Ačkoliv byl Marián dlouhodobě nemocný, tak smířit se s jeho odchodem je pro nás všechny těžké. V klubu měl hodně kamarádů a známých. Byl to nejen výborný hráč, ale především skvělý člověk a velký bojovník,“ promluvil za západočeský klub tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Plzeň svého obránce, který klubu pomohl získat jeden titul (sezona 2012/2013) a dvakrát si zahrál Ligu mistrů (2011/2012, 2013/2014), během boje se zákeřnou chorobou maximálně podporovala. „Mariána máme celou dobu na soupisce, má i svou skříňku v kabině. Pro všechny naše hráče je to velmi smutná zpráva a silně je to zasáhlo,“ přiblížil Hanzlík. „Když se dozvěděl svou diagnózu, do posledního dne bojoval. To je motto, které s námi zůstane, je to motto pro všechny, kteří bojují s jakoukoliv nemocí,“ podotkl.

Odchod báječného člověka, táty od rodiny a vynikajícího fotbalisty všechny velmi zasáhl. Na Čišovského odkaz v Plzni nikdy nezapomenou, což dokládají i silné reakce fanoušků. Někteří přišli i na pohřeb, kde k velké Čišovského fotografii pokládali květiny a zapalovali svíčky. Pietní místo vzniklo i u stadionu ve Štruncových sadech.

Existuje možnost, že ve Viktorii bude navždy vyřazeno číslo 28, se kterým slovenský fotbalista hrál. „Hlavně jsme chtěli podpořit Mariánovu rodinu, pomoct jim s přípravou posledního loučení. Tohle jsou věci, ke kterým se vrátíme, teď na to nebyl úplně prostor. Ale něco v tomhle duchu určitě připravíme,“ naznačil Hanzlík.

Kdo se také přišel rozloučit Pavel Horváth

(trenér Příbrami, dříve kapitán Viktorie Plzeň) Miroslav Koubek

(trenér Viktorie Plzeň v sezoně 2014/2015) Martin Fillo, Václav Procházka

(hráči Baníku Ostrava) Martin Zeman

(záložník Slovanu Liberec) Martin Straka

(majitel HC Škoda Plzeň) Roman Berbr

(místopředseda FAČR)

