Podle Italů má český útočník AS Řím Patrik Schick namířeno na hostování. • Profimedia

Patrik Schick se prosadil poprvé v sezoně Serie A a pomohl k výhře AS Řím nad Sampdorií 4:1 • Profimedia.cz

Patrik Schick v dresu AS Řím • Profimedia.cz

Patrik Schick by měl zatápět bulharské obraně • Michal Beránek (Sport)

Český útočník Patrik Schick zamířil z AS Řím na hostování do RB Lipsko. • Twitter/DieRotenBullen

Patrik Schick v dresu RB Lipsko pookřál a rozehrál se do slušné formy • Profimedia.cz

Jeho fotbalová budoucnost je stále nejistá. Zato v soukromí to má Patrik Schick (24) spočítané. V sobotu vstoupí do stavu manželského.

Zatímco jeho starší sestra Kristýna (25) se loni vdávala sotva po ročním vztahu, láska Patrika a Hanky není ani náhodou rychlokvašná. Chodí spolu už šest let a od loňského srpna jsou zasnoubeni. Přípravu veselky jim sice zkomplikoval úder koronaviru a chvíli se nevědělo, jestli sňatek vůbec proběhne, nakonec však všechno směřuje k výměně prstýnků a prvnímu novomanželskému polibku.

„Podle informací Bildu se svatba bude konat 18. července v Praze,“ informuje německý deník, v jehož hledáčku je Schick kvůli hostování v bundesligovém Lipsku. Termín obřadu je totiž z pohledu čtvrtfinalisty přerušeného ročníku Ligy mistrů hraniční. Už v pondělí se mají hráči hlásit v klubu, aby se začali chystat na vyřazovací duel s Atlétikem Madrid.

Novomanželé tak zřejmě přijdou o svatební cestu. Místo ní Schick pojede do Lipska a následně do Lisabonu, kde bude jeho tým 13. srpna usilovat o postup do semifinále Ligy mistrů a další setrvání v portugalské metropoli, kde se zbytek soutěže odehraje. Možná také proto Patrik s Hankou vyrazili minulý týden na předsvatební cestu na Krétu, kde jim dělali společnost sparťan Lukáš Vácha s přítelkyní Katkou.