Eso zálohy nároďáku famózně válí za West Ham. Táta František právě skončil ve funkci trenéra havlíčkobrodského béčka a koučuje už jen gólmany, leč stopa Součkovic rodiny zůstane na stadionu Na Losích nesmazatelná.

V klubovém účetnictví určitě!

Tomáš Souček kopal v Brodě jako klouček a pak si ho vyhlédla Slavia. Ta za jeho přestup inkasuje od londýnských »Kladivářů« ranec 429 milionů korun a podle písemné smlouvy se o něj bude s divizním Slovanem dělit. Její znění zaslal Blesku šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík (51), jenž ve městě Karla Havlíčka Borovského strávil dětství. Tady je:

„Pokud hráč přestoupí do jakéhokoliv klubu, a to jak v rámci České republiky, tak do zahraničí, bude klubem SK Slavia Praha – fotbal a.s. klubu FC Slovan Havlíčkův Brod doplacena částka ve výši 10 % z přestupní částky na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).“ Slávistický boss Tvrdík ji navrch potvrdil esemeskou: „10 % z přestupové částky.“

Dámy a pánové, to je bez pár drobných 43 milionů korun! V Edenu dotovaném čínskými magnáty nad nimi možná s odhadovaným nákladem na sezonu 1,3 miliardy rozšafně mávnou rukou, ovšem pro oddíl z kamenité Vysočiny je to hotový jackpot!

„Roční rozpočet klubu činí čtyři a půl milionu,“ prozradil Blesku předseda Slovanu Pavel Mazánek. Na deset let má vystaráno! Z fleku může podepsat hlášku manažera West Hamu Davida Moyese: „Souček rozkvetl.“