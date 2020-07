Premier League | Finta pro přípravku?! Aubameyang se při rohu smál vtipu, neuhlídal gól | iSport.cz

Mužstvo kouče Mikela Artety neprožívá zrovna dobrou sezonu, malou útěchou pro jinak často zklamané příznivce může být alespoň víkendový postup do finále FA Cupu. Ale v Premier League? Tam je to bída.

Arsenal je aktuálně desátý a před posledním duelem proti Watfordu je jasné, že na lepší než osmou příčku už to nebude. Kanonýři přitom mezi elitní ligovou šesticí nechyběli od roku 1995. A pod koučem Arsenem Wengerem dokonce dvacetkrát (!) za sebou hráli Ligu mistrů. Teď musí doufat, že zvládnou pohárové finále s Chelsea, aby se jich v příštím ročníku týkala alespoň Evropská liga.

„Bolí to. Všichni trpíme, tohle není pro klub dobré. Musíme se zlepšit v mnoha oblastech, jak týmově, tak individuálně,“ podotkl stroze trenér Arteta poté, co jeho tým v úterý večer dostal další ránu.

Zápas na půdě Aston Villy rozhodl jediný moment, jediná chvilka nepozornosti ze sedmadvacáté minuty. Kapitán Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang se nechal naivně rozhodit obráncem domácích Tyronem Mingsem. Jak odhalily opakované záběry, Mings mu těsně před rozehráním rohu řekl něco, co gabonského útočníka pobavilo.

Aubameyang se zasmál, jenže pár vteřin nato najednou sledoval jen záda hráče, kterého měl natěsno hlídat. Soupeř se mu vysmekl a lehce prodloužil míč hlavou za sebe. Úplně volný Egypťan Trezeguet se z voleje vzápětí trefil neomylně.

