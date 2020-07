Naběhané kilometry se náramně hodily: ze Součka je hráč pro Evropu | iSport.cz

Euforie české hvězdy! Tomáš Souček slaví branku za West Ham do sítě Watfordu • Reuters

Coby člověk vyššího vzrůstu jsem na Tomáši Součkovi vždy obdivoval, jak brilantně dokáže své fyzické parametry využít při fotbalu – tedy při hře, která přeje spíše dynamickým typům s co nejníže položeným těžištěm těla. Nikdy by mě ale nenapadlo, že tenhle sympatický dlouhán, který snad dva roky nezahrál vyloženě špatný zápas, to dotáhne tak daleko (a pokud mohu tipovat, jeho cesta ještě zdaleka nekončí). Pozoruhodný na Součkově pohádce je i fakt, že se mezi elitu prokousal mimo jiné díky způsobu hry, na který se část českých fanoušků stále dívá skrz prsty.