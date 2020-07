Liga s 18 týmy? Spravedlivé! Musím smeknout před Součkem | iSport.cz

Celá republika čekala, jak dopadne Ligové grémium. Byly okolo toho obrovské spekulace, aby tam byl tenhle, tamhleten, aby se někomu neublížilo. To ale nejde. Někdo to vždycky musí odnést. Nakonec se povedlo systém vymyslet dobře, jsem z toho mile překvapený.

Ligistům to moc neuškodí, dvěma týmům odpadla baráž. Kdyby šly na rozehranou Duklu či Brno, měly by to složité. Nakonec padá jen jeden. Prostě ten poslední bude mít smůlu. Je to poměrně spravedlivé rozuzlení tohoto mimořádně pitomého ročníku.

Neustále se rojily různé fámy, vymýšlely se černé scénáře. Nemohu si odpustit, že jsme toho mohli být všichni ušetření. Mohlo se odehrát třicet kol, vykašlat se na nadstavbu. Určit vítěze, sestupující. Vím, že byla maximální snaha dojet ligu do konce, neměnit v průběhu soutěže herní řád, jenže ten se ve finále stejně změnil, podmínky se přenastavily.

Nevím, proč jsme se tak úpěnlivě drželi nadstavby. Jasně, jsou v tom peníze od sponzorů, ale to přece není všechno. Někdy je třeba nebýt tolik hladový, ale dát na rozum.

Slyšel jsem názory, že nadstavby se za žádnou cenu nechtěl pustit