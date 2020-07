„Díky za důvěru! Udělám vše, co budu moci, pro úspěch týmu. Těším se na budoucnost v týmu Kladivářů,“ reagoval spokojený Souček, jenž si podle odhadů vydělá zhruba pět milionů korun měsíčně. Násobeno čtyřmi roky to dělá 240 milionů korun – doživotní zajištění si může odškrtnout.

Ale spíš by měl Tomáš držet dres s číslovkou čtyři, protože se právě upsal WHU na tolik roků. Do ruky mu dali ten s číslovkou symbolizující, dokdy by ho měl nosit. Hodně expertů, v koutku duše jistě i sám hráč, věří, že v roce 2024 bude dávno někde výš.

Nejspíš i šéfové West Hamu počítají, že ho zpeněží. Po excelentním entreé českého záložníka brzy půjde za velké prachy do některého z větších anglických týmů. Za West Ham United dal během jedenácti zápasů tři góly a v nedělním posledním kole proti Aston Ville (od 17:00) ještě může bilanci vylepšit.

V další přestupovou »ránu« budou doufat i na Slavii – čtyřletý kontrakt je dost dlouhý na to, aby minimalizoval riziko, že Souček půjde někam až po vypršení smlouvy, a tedy zadarmo. Proč je to důležité? „Ve smlouvě jsou i procenta z dalšího přestupu,“ pochlubil se už v lednu Jaroslav Tvrdík. Neřekl kolik, ale obvykle to bývá pět až deset. Což není k zahození, když se to počítá z částky ve stamilionech...

