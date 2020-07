Premier League | Sou good! Součkův přestup je v Anglii velká věc, hráč děkoval za důvěru | iSport.cz

Euforie české hvězdy! Tomáš Souček slaví branku za West Ham do sítě Watfordu • Reuters

Tomáš Souček podepsal ve West Hamu smlouvu do roku 2024 • West Ham United

Tři důležité góly, pevné místo v základní sestavě, výborné statistiky a hlavně záchrana Premier League. Po remíze s United, která dala setrvání West Hamu mezi elitou razítko, se aktivovala klauzule o změně hostování na přestup. Tomáš Souček na závěr pracovního týdne podepsal čtyřletou smlouvu. A s velkou parádou.

„Vždycky jsem věřil, že tu zůstane. Bylo to podmíněné jen tím, abychom zůstali v Premier League. Ale o Tomáše jsem neměl žádné velké starosti. Šlo je o to, aby se dokázal rychle adaptovat, všechno ostatní je u něj v pořádku,“ citoval server nejprodávanějších britských novin The Sun manažera West Hamu Davida Moyese.

Článek o Součkově definitivním přesunu do Londýna nese titulek „Sou Good“, a slovní hříčkou ukazuje, že tenhle nákup se „Hammers“ opravdu povedl. Daily Mail označil Čechovo počínání na jaře za působivé a upozorňuje, že právě vytáhlý muž s číslem 28 na zádech je jedním ze základní stavebních kamenů záchrany. Podobně píšou i další média, ať už Guardian nebo veřejnoprávní BBC.

Pozadu nezůstává ani klub. Na sociálních sítích podpis smlouvy oznámilo video s nejlepšími okamžiky Součkova krátkého, ale výrazného působení, na stránkách ho doplňují fotografie s Davidem Moyesem a dresem s číslem 2024. Do té doby platí nově podepsaná smlouva.

Sám Souček přestup okomentoval skromně „Díky, že jste mi věřili. Udělám vše, co budu moci, pro úspěch týmu a aby pro vás sledování Hammers byla zábava. Těším se na budoucnost ve West Hamu,“ napsal na Twitter.

Podpisem smlouvy se stal nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. Pětadvacetiletý středopolař nejprve v londýnském celku od zimy půl roku hostoval za zhruba 113 milionů korun, dalších 430 milionů pak českému mistrovi vynese nynější přestup.